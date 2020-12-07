涉轉介客戶匯款獲回佣逾百萬　中信前經理等否認接受利益受審

▲ 中信前經理涉收取回佣，與找換店女董事於區域法院否認串謀代理人接受利益罪。(經濟日報資料圖片)

中信銀行（國際）前女經理涉串通找換公司女董事，以轉介該銀行的客戶予該找換公司，從中獲取非法佣金共逾118萬港元，而涉案匯款共逾8,300萬元人民幣。涉案兩人各被控1項串謀使代理人接受利益罪，案件今（7日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，信銀國際禁止員工收佣轉介匯款客戶給其他公司，涉案女經理涉違反規定，從找換公司女董事獲取匯率報價，並向客戶報上已調高的價格，當客戶完成匯款交易後，女經理從差額中賺取盈利。

涉案首被告張玲珠（45歲），案發時為中信銀行（國際）有限公司禮頓道分行經理；次被告龐翠葵（57歲）案發時為景緻貿易公司（又稱景緻找換）董事兼總經理，各被控1項串謀使代理人接受利益罪。

控方開案陳詞指，信銀國際會向客戶提供匯款服務，交易中牽涉一定收費，而信銀國際禁止員工向其他公司轉介客戶並從中獲取佣金。根據內地的外匯管制，每人每年透過銀行系統從內地匯款到香港的上限為5萬美元。

控方續指，景緻貿易會提供從內地匯款到香港的服務，景緻貿易代理一般會先向客戶報上匯率，當客戶將人民幣存入指定內地銀行後，景緻貿易會將對等的港元或美元存入指定的香港銀行戶口。

控方指，案發期間，當有信銀國際的客戶對人民幣匯款有興趣時，首被告會推薦景緻貿易的服務，客戶答應後，次被告會向首被告報上匯率。而首被告向銀行客戶報價前，會先調高匯率價格，確保從差價中可獲得一定盈利。

控方指於2016年4月7日至2016年9月2日期間，首被告曾協助次被告進行匯款交易27次，匯款共逾8,300萬人民幣，而首被告從中獲得逾118萬港元佣金。2016年10月19日兩名被告被捕，警誡下保持緘默。案件明（8日）續訊。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂