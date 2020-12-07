路透社：美擬制裁12名中國官員 華春瑩：若屬實中方必反制

▲ 華春瑩表示，中方堅決反對美國借香港問題干涉中國內政。（外交部網站圖片）

有消息指，美國將針對中國 DQ 4名民主派議員一事，制裁至少12名中國官員。外交部發言人華春瑩表示，公職人員宣誓效忠國家制度是國際慣例，批評美方在該問題上對中國無端指責，充分暴露其雙重標準。她直言，若報道屬實，「你可以想見中方的立場。」

今日外交部例行記者會上，華春瑩表示，中方已多次表明，堅決反對並強烈譴責，美國借香港問題干涉中國內政、對中方人員進行所謂制裁。又敦促美方立即停止插手香港事務，及干涉中國內政，強調如果美方一意孤行，中方必將繼續採取堅決反制措施。

她續指，公職人員宣誓效忠國家制度是國際慣例，據統計，在聯合國193個成員當中，有177個國家在憲法中都明確規定國家公職人員宣誓制度。例如，美國國會議員必須效忠美國憲法；英國人如拒絕效忠女王，將無法就任議員，而作為中國香港的公職人員、立法會的議員，當然必須要真誠地擁護《基本法》，效忠香港。

華春瑩表示，據她了解，美國國會和英國下議院，歷史上分別有20多名和50多名議員，因違反議會規則、持雙重國籍或叛國而被取消資格，「我想沒有任何一個國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言、背叛國家的行徑視而不見。」

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君