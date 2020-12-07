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雙子座流星雨高峰周日出現　每小時或看到約20至30顆流星

社會 18:36 2020/12/07

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太空館稱，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點進行觀測。（資料圖片）

香港太空館稱，雙子座流星雨將在12月中出現，高峰期是12月13日至14日。館方稱今年觀測條件極佳，在天氣情況良好下，偏遠地區的觀測人士，高峰期每小時或看到約20至30顆流星。香港太空館會於12月13日晚上8時至10時期間，於網上直播今次雙子座流星雨。

太空館於fb發文稱，預測在高峰期間，流星雨的天頂每小時出現率可達到150，是今年所有流星雨現象中最高，加上不受月光影響，觀測條件極佳。然而受制於其他因素包括城市光害等，即使在天氣情況良好下，在偏遠地區的觀測人士於高峰期間每小時可能會看到大約20至30顆流星。

在12月13日，雙子座流星雨的輻射點，會於晚上約7時30分從東北方升起。當輻射點升出地平線後，即有機會欣賞到來自雙子座的流星，而最佳的觀賞時間是12月14日凌晨2時至3時。由於流星不一定出現在輻射點附近，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點進行觀測。

雙子座流星雨的流星相對明亮，速度較慢，數量多而且穩定，十分適合目視觀測。雙子座流星雨是少數由小行星而非彗星所造成的流星雨現象，它的母體是小行星3200「法厄同」，當地球經過法厄同在太空中留下的碎片群時，大量碎片一同落入地球的大氣層，形成流星雨。

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責任編輯：吳卓峰

 

 

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