【驅寒保暖】長期手腳冰凍或致宮寒影響受孕機會　中醫解構不能受寒的穴位【附保暖貼士】

▲ 天氣轉冷，女士們容易手冰腳凍，中醫指保暖穴位有助紓緩水冰腳凍。

天氣開始轉冷，女士們很容易手冰腳凍，究竟為何會手冰腳凍，以及有甚麼穴位有好好保暖，不要受寒？TOPick請來註冊中醫何慧欣跟我們分享。

在辦公室容易手冰腳凍

何醫師解釋手冰腳凍於中醫稱為「厥」，原因是陰陽氣不相順接，是為「厥」。而手冰腳凍的體質可分為陽虛、血虛、血瘀及陽鬱。

何醫師指很多時候辦公室的人士，因為室內氣溫比較低，或座位容易多風，加上缺乏運動，以及有時下午時會喝凍飲，令身體的陽氣不足，引起手冰腳凍的情況。

長期手冰腳凍或引起宮寒

多時候我們手腳冰凍，皮膚會較麻痺，血虛則不榮。另外，手冰腳凍容易令我們的寒氣侵襲關節，引起關節的疼痛。

如果長期手冰腳凍，甚至有機會寒氣會從小腿向上伸展到女士很重要的部位，就是「子宮」，引起宮寒的情況。

如果宮寒比較嚴重的話，體質不容易受孕！

不能受寒的穴位

點擊大圖了解穴位詳情：

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假若我們辦公室的座位面對風口位置時，都很難避免吹風。何醫師建議我們可以透過注意保暖以下的穴位來減少手冰腳凍的情況。

大椎穴：一身之陽氣的大椎穴在頸後面。

風池穴：於後腦勺及後枕部兩側入髮際一寸的凹陷中。

肩井穴：肩井穴共有兩個，位於肩外側緣和大椎穴之中間點。

腎俞穴：腎俞穴共有兩個，位於腰部、後面太陽膀胱經，中間兩邊旁開1.5吋的位置。

大家避免穿一些露臍裝、露肚裝，可穿一些高腰服裝，保護穴位避免受寒。

何醫師解釋，太陽經受寒氣，容易引起早期感冒的症狀，可能肌肉痠軟或者頭暈、頭痛等等。因此，她建議女士加一件外套或者加一件披肩。

冬天時如果想更舒服，可在穴位貼暖包，幫助提升陽氣。

按壓穴位紓緩手冰腳凍

除了保暖身體穴位，按壓一些穴位可以令改善我們氣血循環，何醫師分享了以下的穴位。

勞宮穴：屬手厥陰心包經，有清心火，安心神之功效，使陰陽順接。

按壓方法：用第三指指向掌心，第二、第三節的指骨，輕輕按壓有些痠軟的感覺，建議大家可按壓15至20次左右便可。

三陰交：三條陰經交會的地方，有補脾理氣、疏理下焦的功效。幫助陽氣可以佈達四肢。

按壓方法：三陰交位於小腿內側，用4隻手指拍合上面的一個穴位，按壓有痠軟的感覺。建議大家可按壓15至20次，加強氣血循環，亦可以令陽氣相順接。

▲ 註冊中醫何慧欣（圖片由受訪者提供）

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記者：王芷瑩