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【初步確診】一田百貨沙田分店10名員工初步確診　新增5人涉孖人、象印及 Clinique等專櫃部

社會 19:13 2020/12/07

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

一田百貨沙田分店疑出現群組爆發，有10名員工初步確診。

本港今日（7日）新增78宗確診個案，包括7宗輸入個案及71宗本地感染，其中29宗為源頭不明個案，另有42宗與其他個案相關病例，包括「歌舞群組」增5宗個案，其中一名屬東華三院何玉清翠柳頤庭員工；日出康城9期和啟德地盤群組增3宗，累計50宗；東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍再多1人感染，累計58宗，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今日新增逾70宗初步確診個案，其中沙田一田超市有5名員工初步陽性，患者負責菜、鮮肉，已要求超市要關閉及進行清潔，至於是否在超市內受感染，則未有詳細資料。詳情即看：【下一頁】

一田超市在傍晚表示發現沙田店員工初步確診後，已安排全店進行深層清潔，沙田店全面關閉，安排所有員工包括一田員工、專櫃職員、商品推廣員及外判清潔及保安接受病毒核酸檢測。

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而根據核酸檢測結果，除衞生防護中心公布沙田店5位員工初步確診外，發現另外5位員工初步確診，分別來自個別專櫃部門，包括孖人、象印、Woll、Tommee Tippee、 Clinique、超市部及菜部專櫃，即是有10名員工初步確診。

此外，一田百貨已經執行10大防疫措施，包括現時各店所有員工只會在所屬分店工作，並不會調配至其他分店，以便管理，已要求沙田店全部員工停工檢測，進店前需出示呈陰性之檢測報告方可進店工作，以及在各店已張貼「安心出行」二維碼，有需要時以便追蹤相關人士的行蹤紀錄，並鼓勵顧客盡量使用電子支付方式，減少現金交易等。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

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