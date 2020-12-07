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仁濟醫院再有5名病人為耳念珠菌帶菌者　其中2名病人正接受隔離治療

社會 19:40 2020/12/07

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仁濟醫院最新公布，再有5名病人（年齡為73歲至88歲）為耳念珠菌帶菌者，但無感染徵狀。(經濟日報資料圖片)

仁濟醫院早前公布一個內科男病房有病人帶有耳念珠菌，而今日（7日）最新公布，該內科男病房再有5名病人（年齡為73歲至88歲）為耳念珠菌帶菌者，但無感染徵狀。當中2名病人現正接受隔離治療，情況穩定；3名病人已出院，其中2名為安老院舍院友，院方已通知衞生防護中心跟進有關個案。

院方指，根據既定指引，將會繼續對病人的緊密接觸者展開追蹤篩查，並已執行下列各項加強感染控制措施，以防止耳念珠菌散播，包括徹底清潔及消毒相關病房；加強病人入院篩查及環境篩查；嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生；引入快速測試，盡早找出帶菌病人；及提供病人專用儀器，防止交叉感染；醫院會繼續緊密監察病人的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

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記者：洪芷晴

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