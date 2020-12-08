【新冠肺炎】THEi學生設計可摺疊重用餐具　附紫外光消毒餐具盒冀明年推出市場　

▲ THEi產品設計（榮譽）文學士4年級學生譚詠雯與4名組員憑一套消毒折疊餐具獲校內產品設計比賽金獎。（THEi提供圖片）

疫情下市民多買外賣用餐，但塑膠餐具使用量大增，製造大量垃圾。有設計學生構思了一套輕巧的可重用餐具，餐具盒又附設UVC紫外光燈，能夠殺滅病菌，設計獲本地公司採用，合作改良生產，有望在明年9月推出市場。

香港高等教育科技學院（THEi）環境及設計學院與本地產品開發及設計公司InCube在去年合辦產品設計比賽，THEi產品設計（榮譽）文學士4年級學生譚詠雯與4名組員憑一套消毒折疊餐具獲金獎。

譚詠雯表示，塑膠餐具造成環保問題，故希望設計一套方便隨身攜帶的餐具，其摺疊餐具有刀叉及湯匙，使用時順時針扭開就可。她又在設計過程中見到不少使用者為嬰兒媽媽，希望有消毒等安心功能，研究後在餐具盒加入UVC紫外光燈，將清潔過的餐具放入後能夠殺滅病菌。

InCube總經理梁兆基說，疫情觸發公司想生產貼近市場需要的產品，而譚的設計有潛力，遂在7月聯絡學校與學生合作，一同改良產品，期望將目標顧客定在自攜飯盒或經常買外賣的上班、上學一族，料最終產品只會有一部手機的重量。現時他們正在徵調產品的細節、物料等，期望在明年9月推出市場，售價約為200元，產品壽命至少2年。

至於產品的消毒效能，梁兆基稱在開發初期曾找公證行驗證過原理可行，而美國食品藥品監管局亦指UVC或能夠殺死新冠病毒，但強調最終成品製成後會再找公證行進行必要測試，並將結果展示在產品包裝上。

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記者：徐紹軒