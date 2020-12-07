【新冠肺炎】香港國際機場由明日起提供新冠肺炎檢測服務　旅客可於24小時內收到結果

▲ 機管局於今(7日)公布，由 12 月 8 日起，香港國際機場非禁區範圍將設兩個地點，為離港旅客提供新冠肺炎檢測服務，以配合旅客外遊所需的新冠肺炎檢測結果。(經濟日報資料圖片)

本港爆發第四波疫情，機管局於今(7日)公布，由 12 月 8 日起，香港國際機場非禁區範圍將設兩個地點，為離港旅客提供新冠肺炎檢測服務，以配合旅客外遊所需的新冠肺炎檢測結果。有關樣本將由香港特區政府認可進行新冠肺炎核酸檢測的本地醫療檢測機構檢測。

機管局指，由 12 月 8 日起，Prenetics 將會營運其中一個 新冠肺炎檢測服務地點。旅客如欲接受Prenetics 的檢測，將需要在登機前最少 4 小時抵達機場，以預留足夠時間完成檢測並於同日收取檢測結果。

另外，由 12 月 21 日起，萊佛士醫療集團亦會於機場醫療中心為旅客提供檢測服務。如在中午前收集樣本，旅客將可於 24 小時內收到檢測結果。

詳情如下：

Prenetics

服務時間：上午 9 時 30 分至下午 6 時（會因應運作需求調整）

服務櫃檯：一號客運大樓第五層 A03 櫃檯 （接機大堂 A 對面）

電話： +852 3008 1006

萊佛士醫療集團

服務時間：上午 7 時至晚上 11 時 59 分

醫療中心地點：一號客運大樓第六層 6T104（可於第七層離港層 A 行段附近乘升降機前往）

電話： +852 2261 2626

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責任編輯：洪芷晴