【新冠肺炎】截至6日食安中心已安排1800名凍房從業員進行檢測　全部結果為陰性

▲ 食物安全中心表示，截至昨日（6日），食環署已為1,800名持牌凍房的從業員工安排自願性免費新冠病毒檢測，結果全為陰性。（資料圖片）

食環署食物安全中心表示，截至昨日（6日），食環署已為1,800名持牌凍房的從業員工安排自願性免費新冠病毒檢測，以及抽取超過400個來自不同地區及不同種類的冷凍食品或其包裝樣本作病毒測試，全部結果為陰性。



食環署指，會加強預防性措施，包括持續為持牌凍房的從業員工提供有關自願性免費檢測服務，以及加強恆常抽取進口冷凍食品作病毒檢測，以密切監察透過進口冷凍食品傳播新冠病毒的風險。



發言人表示，中心留意到內地接連在進口冷凍食品或包裝上驗出新冠病毒的個案，食環署已發出指引予持牌食物業處所負責人，提醒其處所內處理冷凍食品的從業人員有關潛在感染風險及預防措施。食環署亦一直與各相關食物業界跟進加強有關防疫工作，並得悉業界已積極跟從建議實施防疫措施。

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責任編輯：徐紹軒