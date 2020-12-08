【2020聖誕節】KAKAO FRIENDS概念店登陸The ONE 5大超萌粉紅打卡位冧爆粉絲
有想過形容聖誕的詞彙除了是火樹銀花、充滿歡樂以外，也可以是「桃」氣俏皮、一片粉紅嗎？The ONE今年與韓國的KAKAO FRIENDS聯合呈獻「The ONE．KAKAO FRIENDS CHRISTMAS CONCEPT STORE」，即日起至1月11日期間，人氣高企的Apeach領軍開設全港首個「桃」氣主題概念店，憑其紅粉緋緋的「桃」氣臉，配上可愛鬼馬的表情，以及外表斯文、內裏整人的反差萌性格，勢要為你帶來不一樣的開心「桃」氣聖誕。
「首席店長」Apeach準備了近60款新設計的KAKAO FRIENDS精品於The ONE概念店獨家發售，由潮流服飾、精美手袋、文儀用品至日常小物等，全方位為你送上至「萌」潮物；與此同時，8大KAKAO FRIENDS角色全體齊集概念店，打造5大融化人心的粉色打卡位，不論產品或氣氛，陣容堪稱宇宙最強！
5大萌萌粉紅打卡位
主題概念店的朝聖之旅除了瘋買，當然也要和8大KAKAO FRIENDS拍照留念！KAKAO FRIENDS一班老友，包括：沒鬃毛的獅子Ryan、鴨子Tube、鼴鼠Jay-G、扮兔子的醃蘿蔔Muzi、小鱷魚Con、貓貓Neo及狗仔Frodo紛紛換上聖誕新裝，越洋陪同Apeach齊齊走進5大打卡位，耍帥賣萌與你瘋狂咔嚓留影！
1.Apeach大頭「桃」像
焦點設計在後方的Apeach大頭「桃」像，一雙星閃閃的眼睛搭配甜美淺笑，加上少女蝴蝶結髮飾，叫人忍不住大叫귀엽다（音：gwi yeob da，韓文可愛）！前面的小貨架上更放滿韓國直送的軟軟Apeach小分身咕𠱸， 全部皆是香港首見，令人愛不惜手。
2.主題概念店心形（或是蜜桃？!）大門
穿過耀眼的心形（或是蜜桃？!）大門，便可直入主題概念店Shopping！等等，左邊的禮物盒有動靜…… Surprise！戴著粉紅溫暖牌頸巾的Ryan自禮物盒彈出，兩手各端着一個心，擺出他的必殺迷人甫士！大門另一邊的Apeach嘟出小嘴加上傾慕視綫，不知是否被身旁的粉紅色聖誕樹迷倒，還是拜倒Ryan的魅力？Anyways，是時候進場買禮物給摯愛了！
3.自信的醃蘿蔔Muzi
經由扮兔子而獲得自信的醃蘿蔔Muzi，又怎會忘記造型的重要性呢？站在貨架旁的Muzi，還把私伙「兔服」掛好，嗯！看真一點他還細心準備了聖誕鹿造型的變裝，常伴Muzi左右的小鱷魚Con也幫忙打點一切。
4.戴上聖誕帽的鴨子Tube
延續粉紅魅力，戴上聖誕帽的鴨子Tube坐在粉紅色長椅等待大家合照，攝影師準備好了！KAKAO FRIENDS的一眾角色此刻齊集，從後面的小房子鬼馬探出頭來「攝鏡」，與你高呼 「Merry Christmas」！
5.情侶貓貓Neo及狗仔Frodo
情侶貓貓Neo及狗仔Frodo是恩愛典範，來到The ONE店也「秤不離砣」，60cm高軟綿綿的一對布偶立正在左邊的禮物盒形貨架外，你和伴侶有過去跟他們比恩愛的衝動嗎？
另外，全港首個 「KAKAO FRIENDS．ONLLY CASE似顏繪手機殼訂製平台」也會於The ONE閃亮登場，讓The ONE Club會員可憑積分及消費獨家換領與KAKAO FRIENDS同框機會、創造獨一無二的手機殻，更要把握時機製作4款The ONE會場限定款式！
忠粉亦不能錯過「桃」氣限定消費禮遇，於場內消費滿指定金額即可免費換領獨家「The ONE．KAKAO FRIENDS 2021萌友相伴手記」或「The ONE．KAKAO FRIENDS快樂旅『桃』套裝」，以及場內氣甜品咖啡店及時裝名牌消費現金券，與你歡度聖誕！
The ONE．KAKAO FRIENDS CHRISTMAS CONCEPT STORE
日期：即日起至1月11日
時間：上午11時至晚上9時
地點：The ONE UG2中庭
「KAKAO FRIENDS．ONLLY CASE似顏繪手機殼訂製平台」換領詳情
日期：12月16日至1月11日
時間：中午12時至晚上10時
地點：The ONE UG2顧客服務中心
「The ONE．KAKAO FRIENDS 快樂旅『桃』套裝」換領詳情
日期︰即日起至2021年1月11日
時間：中午12時至晚上10時
地點：The ONE UG2顧客服務中心
方法：消費滿HK$1,000*（共780份）
同時加送：bread n butter HK$100現金券乙張及gram cafe & pancakes HK$100現金券乙張。
「The ONE．KAKAO FRIENDS 2021萌友相伴手記」換領詳情
日期︰12月12日起至換完即止
時間：中午12時至晚上10時
地點：The ONE UG2顧客服務中心
方法：消費滿HK$500*（共700份）
同時加送：Rabeanco HK$100現金券乙張及Dazzling Café HK$100現金券乙張。
*於任何商戶以電子貨幣消費，憑最多2張不同商戶之即日機印單據（每張金額必須滿HK$100），連同相符之電子貨幣付款存根。
記者：Kristy