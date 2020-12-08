【2020聖誕節】KAKAO FRIENDS概念店登陸The ONE　5大超萌粉紅打卡位冧爆粉絲

▲ 全港首個「桃」氣主題概念店「The ONE．KAKAO FRIENDS CHRISTMAS CONCEPT STORE」，充滿聖誕歡樂氣氛。（商場提供圖片）

有想過形容聖誕的詞彙除了是火樹銀花、充滿歡樂以外，也可以是「桃」氣俏皮、一片粉紅嗎？The ONE今年與韓國的KAKAO FRIENDS聯合呈獻「The ONE．KAKAO FRIENDS CHRISTMAS CONCEPT STORE」，即日起至1月11日期間，人氣高企的Apeach領軍開設全港首個「桃」氣主題概念店，憑其紅粉緋緋的「桃」氣臉，配上可愛鬼馬的表情，以及外表斯文、內裏整人的反差萌性格，勢要為你帶來不一樣的開心「桃」氣聖誕。

「首席店長」Apeach準備了近60款新設計的KAKAO FRIENDS精品於The ONE概念店獨家發售，由潮流服飾、精美手袋、文儀用品至日常小物等，全方位為你送上至「萌」潮物；與此同時，8大KAKAO FRIENDS角色全體齊集概念店，打造5大融化人心的粉色打卡位，不論產品或氣氛，陣容堪稱宇宙最強！

5大萌萌粉紅打卡位

主題概念店的朝聖之旅除了瘋買，當然也要和8大KAKAO FRIENDS拍照留念！KAKAO FRIENDS一班老友，包括：沒鬃毛的獅子Ryan、鴨子Tube、鼴鼠Jay-G、扮兔子的醃蘿蔔Muzi、小鱷魚Con、貓貓Neo及狗仔Frodo紛紛換上聖誕新裝，越洋陪同Apeach齊齊走進5大打卡位，耍帥賣萌與你瘋狂咔嚓留影！

▲ 打卡位1：Apeach大頭「桃」像（商場提供圖片）

1.Apeach大頭「桃」像

焦點設計在後方的Apeach大頭「桃」像，一雙星閃閃的眼睛搭配甜美淺笑，加上少女蝴蝶結髮飾，叫人忍不住大叫귀엽다（音：gwi yeob da，韓文可愛）！前面的小貨架上更放滿韓國直送的軟軟Apeach小分身咕𠱸， 全部皆是香港首見，令人愛不惜手。

▲ 打卡位2：心形（或是蜜桃？!）大門。商場將每天加密清潔店內佈置及實施人流管制。（商場提供圖片）

2.主題概念店心形（或是蜜桃？!）大門

穿過耀眼的心形（或是蜜桃？!）大門，便可直入主題概念店Shopping！等等，左邊的禮物盒有動靜…… Surprise！戴著粉紅溫暖牌頸巾的Ryan自禮物盒彈出，兩手各端着一個心，擺出他的必殺迷人甫士！大門另一邊的Apeach嘟出小嘴加上傾慕視綫，不知是否被身旁的粉紅色聖誕樹迷倒，還是拜倒Ryan的魅力？Anyways，是時候進場買禮物給摯愛了！

▲ 打卡位3：自信的醃蘿蔔Muzi（商場提供圖片）

3.自信的醃蘿蔔Muzi

經由扮兔子而獲得自信的醃蘿蔔Muzi，又怎會忘記造型的重要性呢？站在貨架旁的Muzi，還把私伙「兔服」掛好，嗯！看真一點他還細心準備了聖誕鹿造型的變裝，常伴Muzi左右的小鱷魚Con也幫忙打點一切。

▲ 打卡位4：鴨子Tube坐在粉紅色長椅等待大家合照（商場提供圖片）

4.戴上聖誕帽的鴨子Tube

延續粉紅魅力，戴上聖誕帽的鴨子Tube坐在粉紅色長椅等待大家合照，攝影師準備好了！KAKAO FRIENDS的一眾角色此刻齊集，從後面的小房子鬼馬探出頭來「攝鏡」，與你高呼 「Merry Christmas」！

5.情侶貓貓Neo及狗仔Frodo

情侶貓貓Neo及狗仔Frodo是恩愛典範，來到The ONE店也「秤不離砣」，60cm高軟綿綿的一對布偶立正在左邊的禮物盒形貨架外，你和伴侶有過去跟他們比恩愛的衝動嗎？

▲ 打卡位5：情侶貓貓Neo及狗仔Frodo（商場提供圖片）

另外，全港首個 「KAKAO FRIENDS．ONLLY CASE似顏繪手機殼訂製平台」也會於The ONE閃亮登場，讓The ONE Club會員可憑積分及消費獨家換領與KAKAO FRIENDS同框機會、創造獨一無二的手機殻，更要把握時機製作4款The ONE會場限定款式！

忠粉亦不能錯過「桃」氣限定消費禮遇，於場內消費滿指定金額即可免費換領獨家「The ONE．KAKAO FRIENDS 2021萌友相伴手記」或「The ONE．KAKAO FRIENDS快樂旅『桃』套裝」，以及場內氣甜品咖啡店及時裝名牌消費現金券，與你歡度聖誕！

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The ONE．KAKAO FRIENDS CHRISTMAS CONCEPT STORE

日期：即日起至1月11日

時間：上午11時至晚上9時

地點：The ONE UG2中庭

「KAKAO FRIENDS．ONLLY CASE似顏繪手機殼訂製平台」換領詳情

日期：12月16日至1月11日

時間：中午12時至晚上10時

地點：The ONE UG2顧客服務中心

「The ONE．KAKAO FRIENDS 快樂旅『桃』套裝」換領詳情

日期︰即日起至2021年1月11日

時間：中午12時至晚上10時

地點：The ONE UG2顧客服務中心

方法：消費滿HK$1,000*（共780份）

同時加送：bread n butter HK$100現金券乙張及gram cafe & pancakes HK$100現金券乙張。

「The ONE．KAKAO FRIENDS 2021萌友相伴手記」換領詳情

日期︰12月12日起至換完即止

時間：中午12時至晚上10時

地點：The ONE UG2顧客服務中心

方法：消費滿HK$500*（共700份）

同時加送：Rabeanco HK$100現金券乙張及Dazzling Café HK$100現金券乙張。

*於任何商戶以電子貨幣消費，憑最多2張不同商戶之即日機印單據（每張金額必須滿HK$100），連同相符之電子貨幣付款存根。



記者：Kristy