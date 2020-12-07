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環諮會對訂立「2050年達致碳中和」目標感鼓舞　認為明日大嶼項目十分長遠現階段不用擔心

社會 19:19 2020/12/07

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

(林宇翔攝)

繼施政報告推出後，環境局就其環境保護政策於今日（7日）闡述各項政策內容。環境局局長黃錦星指報告內環境的重點為「綠色復甦」及「綠色就業」，以達致「減碳」、「減排」和「減廢」，並希望於2050年達致碳中和。

施政報告中推出可再生能源上網電價的政策，約有1萬個項目將於明年落成；落成後其可再生能源發電將產生等於全香港仔、鴨脷洲加黃竹坑內所有住宅幾萬戶的用電量。並提供「EV屋苑充電易資助計劃」，資助現有私人屋苑的停車場安裝電動車充電基礎設施，以實行香港電動車普及化。

環境咨詢委員會主席黃遠輝指，將推出「綠綠賞」計劃鼓勵市民回收儲積分及討論落實都市固體廢物收費；建立20多個「回收便利點」並覆蓋18區及提供約100個流動服務回收點，以鼓勵及方便市民進行回收。設立「廢紙收集及回收服務」及以屯門建設現代化的紙漿生產設施以轉廢為材。

會後，黃遠輝表示，環諮會對於當局訂立「於2050年達致碳中和」的目標感到非常鼓舞，「因為以前雖然有目標但一直未有時間表」，不過，他希望社會的參與度可以更高，「要達致碳中和是有很多事情需要付出，如何令社會積極參與十分重要」。對於大眾所關心的明日大嶼，他指該項目十分長遠，需做公眾諮詢及環評報告，所以在落實之前仍有不少機會再探究，認為現階段不用太擔心。

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記者：洪芷晴

施政報告 經濟 電動車 黃錦星 環境局

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