【新冠肺炎】葵盛西邨8座5樓再增3宗確診涉3單位　全層居民今晚緊急撤離檢疫

▲ （黃傑偉攝）

本港新冠肺炎疫情進入第四波，衞生防護中心今（7日）晚上指葵盛西邨第8座5樓再多3名居民確診，涉另外3個單位，即該層累計8單位共15人先後染疫，因此五樓所有其餘住戶已被界定為密切接觸者，衞生署會向他們發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險，據了解，當局評估暫毋須全棟隔離檢疫。



中心指，鑑於葵盛西邨第八座五樓已先後出現15宗個案，共涉及八個單位，流行病學調查顯示該樓層已出現群組爆發情況，中心認為所有五樓單位的住戶，均存在感染及傳播病毒風險，並指流行病學調查仍在進行中，會繼續密切跟進第八座其他居民的病毒檢測結果。

Topick記者現場所見，今晚約8時半葵盛西邨第8座，至少有兩名女居民帶同行李送院。



港府於葵盛西邨第八座為居民的檢測服務仍然繼續，政府安排的承辦商（華大基因）於葵盛社區會堂設立流動採樣站，服務時間為每天上午十時至晚上八時，暫定開放至十二月九日（星期三）。



政府指會在檢視該流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣站的運作時間。檢測承辦商會於流動採樣站向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午提到，當局已向葵盛西邨8座派發樣本，暫收到1,000個樣本，預計最快今晚有結果。

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記者：鄧凱文