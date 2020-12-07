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中聯辦：強烈譴責「炸彈恐嚇」 支持港府嚴正執法

政治 22:33 2020/12/07

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中聯辦發言人今稱，強烈譴責「炸彈恐嚇」負責處理國家安全犯罪案件的指定法官，支持港府嚴正執法。（資料圖片）

港區國安法指定法官、總裁判官蘇惠德的辦公室上周收到死亡恐嚇電話。中聯辦發言人今稱，強烈譴責「炸彈恐嚇」負責處理國家安全犯罪案件的指定法官，及其家人的違法行徑，堅決支持特區政府嚴正執法，以及法官依法履職。

發言人表示，少數激進分子企圖借恐嚇指定法官以影響案件的裁決，嚴重損害香港法治秩序，更是對《香港國安法》的公然挑戰，堅決支持港府和警方果斷執法，嚴懲違法分子，保護法官人身安全，捍衛香港法治精神。

發言人強調，法治是香港社會的核心價值，任何公然挑戰法律和公序底線的行徑，「都是不得人心的，也是不能容忍的」，指出香港自國安法實施以來，社會秩序逐步回復正常，進入了由亂向治的關鍵時期。行政長官按照香港國安法規定，指定若干法官負責處理危害國家安全犯罪案件，既是履行特區維護國家安全憲制責任的要求，也是切實保障香港居民合法權益的需要。

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責任編輯：尹櫻霖

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