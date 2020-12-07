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【確診大廈】多個中產屋苑錄確診個案　匯璽 、君滙港、駿發花園、新港城等均上榜

社會 23:16 2020/12/07

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

深水埗位於港鐵南昌站上蓋豪宅匯璽3期3B座有住戶確診，之前該屋苑亦有住戶染疫。(經濟日報資料圖片)

衞生署衞生防護中心公布，截至12月7日零時零分，中心正調查78宗新增新冠肺炎個案，至今本港個案累計6,976宗（包括6,975宗確診個案和一宗疑似個案）。

衞生防護中心晚上公布12月7日確診者居住的大廈名單，詳情如下：

東區

  • 鰂魚涌寶新閣(2宗)
  • 筲箕灣愛東邨愛平樓
  • 東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍
  • 柴灣興民邨民澤樓

灣仔區

  • 渣甸豪庭
  • 京城大廈

中西區

  • 第一街 45 號

南區

  • 鴨脷洲邨利福樓高座(2宗)
  • 富林苑 CD 座

觀塘區

  • 聯安大樓前座
  • 彩德邨彩誠樓
  • 安泰邨智泰樓
  • 聯安大樓前座 
  • 麗港城 13 座
  • 牛頭角上邨常榮樓
  • 翠屏(北)邨翠愉樓
  • 秀茂坪邨秀逸樓
  • 翠屏(南)邨翠樂樓
  • 美德工業大廈
  • 恆安街 19-23 號

油尖旺

  • 砵蘭街幸運大廈
  • 東華三院何玉清翠柳頤庭
  • 君滙港 2 座
  • 駿發花園 5 座
  • 必發臺 

九龍城區

  • 龍邦大樓
  • 德朗邨德琦樓
  • 九龍塘福園

黃大仙區

  • 新光中心
  • 永定道消防已婚宿舍1座
  • 富山邨富仁樓
  • 宏景花園 2 座
  • 竹園北邨蕙園樓
  • 銀鳳街 52-56 號

深水埗區

  • 長興大廈
  • 澤安邨麗澤樓
  • 匯璽 3 期 3B 座
  • 李鄭屋邨禮讓樓

荃灣區

  • 三棟屋村
  • 馬灣珀麗灣2座
  • 荃景花園 8 座 

葵青區

  • 葵盛西邨 1 座
  • 葵盛西邨 8 座 
  • 祖堯邨啟謙樓

沙田區

  • 新港城 2 期 C 座
  • 文禮閣 3 座
  • 乙明邨明恩樓
  • 綠怡雅苑 2 座
  • 廣源邨廣棉樓
  • 瀝源邨榮瑞樓
  • 御龍山 1 座
  • 耀安邨耀平樓

屯門區

  • 康麗花園
  • 新屯門中心 10 座
  • 安定邨定康樓 

元朗區

  • 屏欣苑屏彥閣
  • 朗城滙 1 座
  • 屏山殷榮閣
  • 天頌苑頌水閣

大埔區

  •  廣福邨廣惠樓

北區

  • 太平邨平易樓
  • 離島

西貢

  • 將軍澳尚德邨尚真樓

酒店

  • 華美達盛景酒店
  • 香港天際萬豪酒店
  • 富豪東方酒店

 

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴、徐紹軒

衞生署 衞生防護中心 酒店 經濟 元朗 新冠肺炎疫情

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