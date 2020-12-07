【確診大廈】多個中產屋苑錄確診個案 匯璽 、君滙港、駿發花園、新港城等均上榜
社會 23:16 2020/12/07
衞生署衞生防護中心公布，截至12月7日零時零分，中心正調查78宗新增新冠肺炎個案，至今本港個案累計6,976宗（包括6,975宗確診個案和一宗疑似個案）。
衞生防護中心晚上公布12月7日確診者居住的大廈名單，詳情如下：
東區
- 鰂魚涌寶新閣(2宗)
- 筲箕灣愛東邨愛平樓
- 東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍
- 柴灣興民邨民澤樓
灣仔區
- 渣甸豪庭
- 京城大廈
中西區
- 第一街 45 號
南區
- 鴨脷洲邨利福樓高座(2宗)
- 富林苑 CD 座
觀塘區
- 聯安大樓前座
- 彩德邨彩誠樓
- 安泰邨智泰樓
- 聯安大樓前座
- 麗港城 13 座
- 牛頭角上邨常榮樓
- 翠屏(北)邨翠愉樓
- 秀茂坪邨秀逸樓
- 翠屏(南)邨翠樂樓
- 美德工業大廈
- 恆安街 19-23 號
油尖旺
- 砵蘭街幸運大廈
- 東華三院何玉清翠柳頤庭
- 君滙港 2 座
- 駿發花園 5 座
- 必發臺
九龍城區
- 龍邦大樓
- 德朗邨德琦樓
- 九龍塘福園
黃大仙區
- 新光中心
- 永定道消防已婚宿舍1座
- 富山邨富仁樓
- 宏景花園 2 座
- 竹園北邨蕙園樓
- 銀鳳街 52-56 號
深水埗區
- 長興大廈
- 澤安邨麗澤樓
- 匯璽 3 期 3B 座
- 李鄭屋邨禮讓樓
荃灣區
- 三棟屋村
- 馬灣珀麗灣2座
- 荃景花園 8 座
葵青區
- 葵盛西邨 1 座
- 葵盛西邨 8 座
- 祖堯邨啟謙樓
沙田區
- 新港城 2 期 C 座
- 文禮閣 3 座
- 乙明邨明恩樓
- 綠怡雅苑 2 座
- 廣源邨廣棉樓
- 瀝源邨榮瑞樓
- 御龍山 1 座
- 耀安邨耀平樓
屯門區
- 康麗花園
- 新屯門中心 10 座
- 安定邨定康樓
元朗區
- 屏欣苑屏彥閣
- 朗城滙 1 座
- 屏山殷榮閣
- 天頌苑頌水閣
大埔區
- 廣福邨廣惠樓
北區
- 太平邨平易樓
- 離島
西貢
- 將軍澳尚德邨尚真樓
酒店
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記者：洪芷晴、徐紹軒