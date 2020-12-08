空姐空少「降落了」　疫境轉型報讀學士盼當物理治療師

▲ 明愛專上學院花80多萬元從美國購入4D虛擬解剖模擬器，供物理治療學理學士學生專用，受疫情影響，拖延數月至9月開學前運抵本港。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情重挫航空業，行業前景黯淡，有空姐空少決定重投校園，以轉換人生跑道，2人不約而同報讀了自資物理治療學學士課程，形容是在「命運安排」下再讀書，更打算將物理治療師當作正業，畢業後希望開診所，治療受痛症影響的同業。

全球航空業在疫情下首當其衝，航空業出現大規模裁員，而在裁員前後已有不少空姐空少希望轉型另覓出路。明愛專上學院今年9月開辦全新的物理治療學（榮譽）理學士課程，便吸引約5、6名空姐空少報讀，經過面試甄選，其中2人成功獲取錄。

現年28歲的呂均浩於2014年畢業於中文大學酒店及旅遊管理學士課程，之後投身本地航空公司擔任機艙服務員，至今已6年。他說，早於高考時已對醫療學科感興趣，3年前因拗柴認識到物理治療行業，萌生興趣，其後報讀神經動能療法（NKT）及初級體適能等相關課程，增加認識，直至今年中明愛專上學院宣布開辦新物理治療學課程，便決定報讀。

▲ 呂均浩在本地航空公司工作至今6年，受疫情影響，未來打算將物理治療師的工作由副業當成正業。（受訪者提供圖片）

均浩指疫情令他收入減少5至6成，但他在年中報讀時仍打算將來繼續「打兩份工」，把物理治療師當成副業，「當時公司尚未栽員，那時候也曾想過航空業可能很快復甦」，其後他在公司大規模裁員中仍然倖存，但現在回想過來，感到自己報讀這課程的舉動是「命運的安排」。

整個航空業生態已經改變，更多人用online meeting（網上會議），減少搭飛機，即使好返（疫情過後）都未必有以前的生活，也好難像以前般享受。

同樣獲取錄的韓穎琳在阿聯酋航空任職機艙服務員7年，她說：

3、4月開始因為疫情而無得飛，所以與同事一齊開始諗出路，加上呢行通常唔會做好耐，我做咗7年都差唔多要諗。

她指，數月沉澱期間，其在港的家人出現腰痛等痛症，惟她長年在杜拜待命、未能回港照料家人，故希望透過報讀物理治療課程為家人作出「補償」，並希望服務其他市民。她相信自己在航空業學到耐性、與人溝通的技巧，也能應用到物理治療工作上，最後於6月辭職。

本身不是理科出身的穎琳做過3份工作，為預備今次面試，她特意報讀人體解剖學及化學等3個相關網上課程。

▲ 韓穎琳（左一）在阿聯酋航空工作7年，疫情下毅然辭職轉行，9月入讀物理治療學士課程。（受訪者提供圖片）

明愛專上學院的物理治療學課程首年學費為15萬元，扣減學院津貼後仍需約10萬元學費，兩名空姐空少在疫下收入大減，均浩說已申請免入息審查貸款計劃，並靠積蓄支付生活費；穎琳直言初時看到學費銀碼「嚇一跳」，目前仍能靠積蓄度日，也正考慮明年向政府借貸。

談到將來發展，均浩說，以前在航空公司接受訓練均強調「同理心」，認為將來在新工作也可以應用到。此外，他指空姐空少同行容易因工作出現痛症、周身勞損，「不少同事經常說工作10多年便會出現許多舊患」，「試過做完商務艙拿重物後手腕痛」，走路多亦會腰痛、膝頭痛等，不時有同事想找好的物理治療師，故他希望將來能夠開設診所，擁有較大自由度、更多時間細心地為航空業同行治療；穎琳則希望到醫管局轄下機構任物理治療師。

物理治療師人手渴市，明愛專上學院今年開辦的物理治療學課程共吸引逾670人報讀，平均13.4人爭1位，該課程明年更將納入指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP），詳情即看【下一頁】

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記者：馮琪雅