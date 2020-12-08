物理治療師渴市　非聯招收生逾670人爭50學額　

▲ 明愛專上學院物理治療學理學士副課程主任蔡靜雯（左一）指，課程首年有670多人報名，以持有學士或高級文憑等學位人士為主；左二起為一年級生韓穎琳、呂均浩及課程主任梁兆麟。（梁偉榮攝）

物理治療師人手需求大，明愛專上學院今年開辦的4年制物理治療學（榮譽）理學士課程，明年才納入指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP），今年仍吸引逾670人報讀，平均13.4人爭1位，以本身持有學位的非聯招生為主，不乏持8大或海外大學學位申請者，希望在疫情下轉行，或取得物理治療師執業資格幫助發展。

副課程主任蔡靜雯表示，課程首年透過非聯招（Non-JUPAS）收生，有670多人爭50個學額，當中200多人為中學文憑試（DSE）考生，當中9人獲取錄，5科成績平均分為21分；餘下的非聯招申請人，有41人獲取錄。

蔡續指，不少申請人均持有本地或海外大學的運動、藥劑或商科等學位，部分人受疫情影響而希望轉型，或因其原本行業在本港未獲認可，發展空間受限制，故希望透過獲得多一個專業執照。

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今年大學聯招（JUPAS）明日（9日）晚上截止申請，明愛專上學院的物理治療學課程，明年在扣減政府資助後，全年學費為77,550元。課程主任梁兆麟說，所有申請人如本學年新生一樣，均須接受一對一實體或網上面試，面試期間除觀察申請人是否有決心及同理心等，亦會邀請他們分享曾受傷的經驗，以及問到能否接受日後要進入深切治療部（ICU）面對死亡等。

蔡靜雯又指，院方斥資80多萬元從美國購入4D虛擬解剖模擬器，供物理治療學生專用，受疫情影響，拖延數月至今年9月開學前才運抵本港，據她所知，同屬今年增辦的公開大學物理治療學榮譽理學士課程，亦有相同器材，則是與該校護理學生共用。

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記者：馮琪雅