胡志偉、朱凱廸等8人今晨被捕　涉7.1未經批准集結

▲ 胡志偉今晨被捕。（資料圖片）

警方今晨拘捕8人，包括前立法會議員胡志偉、朱凱廸、梁國雄，以及民陣召集人陳皓桓等人，與今年6月30日、7月1日未經批准集結有關。

民主黨前主席胡志偉社交網站稱，今早6時35分，警察今晨以涉嫌煽惑他人參與今年7月1日非法集結，及參與7月1日非法集結拘捕胡志偉。

朱凱廸社交網站表示，警方今晨6時40分上門拘捕及搜屋，指其涉於7月1日舉行或組織未經批准的集結，及明知而參與未經批准的集結，他被帶至八鄉警署及元朗警署。

陳皓桓在社交平台上載片段，片段中數名重案組探員今早上門，以「涉嫌煽惑他人參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」以及「明知而參與未經批准集結」的控罪拘捕他。警方在向陳皓桓宣讀案情時亦指，陳涉於6月30日，在終審法院外，聯同曾健成、胡志偉及陳榮泰等人，煽惑他人明知而參與未經批准集結。

另外，社民連亦稱，包括梁國雄在內等多名成員今晨被捕，同樣涉及今年7月1日組織及參與未經批准集結。

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記者：林曉君