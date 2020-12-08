【防疫措施】消息：政府考慮進一步收緊防疫措施　包括晚上6時後禁堂食

▲ 消息指政府考慮再收緊防疫措施。（林宇翔攝）

本港第4波新冠肺炎疫情嚴峻，消息指，行政會議今日（8日）討論恢復7月時最嚴厲的防疫措施，晚市６時後禁堂食時間，以大幅減少市面人流，同時亦考慮關閉一些高風險處所。

本港昨日新增78宗新增新冠肺炎確診個案，其中7宗曾於潛伏期身處外地，至今本港個案累計6,976宗（包括6,975宗確診個案和一宗疑似個案）。

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過去14日，即11月23日至12月6日累計新增1,269宗個案，包括1,164宗本地個案，而其中282宗源頭不明，疫情未止，港府7月中也曾推出嚴厲抗疫方案，比較之下本港第四波疫情爆發之時，仍未採取最嚴厲的防疫措施，包括6時後禁止晚市堂食、關閉健身中心、體育處所、美容院、按摩院等處所。

▲ 消息指政府考慮再收緊防疫措施。（林宇翔攝）

政府上周三推出的方案包括限聚令收緊到2人、公務員在家工作等，未有禁晚市堂食，措施推出之後，確診數字未有顯著回落之勢。

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記者：伍瑋瑋