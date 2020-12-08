【終生遺憾】母欲捐肝救患癌兒揭非親生　證28年前護士調亂嬰兒法院判賠償90萬

▲ 法院判醫院賠償90萬予肝癌事主及其生父母。

中國一名母親為了拯救患肝癌的兒子，甘願捐出自己的肝臟，卻被醫生告知兩人並非母子關係。原來當年媽媽在醫院分娩時，醫院竟將兩名初生嬰兒調亂，導致兩家人錯養孩子整整28年。法院近日一審判決出爐，醫院須賠償76萬人民幣（約90萬港元）。

據中國媒體報道，28歲、患上末期肝癌的姚策，1992年在河南開封一間醫院出生，當時許姓媽媽住院兩日後把他帶回家。姚策在幼稚園時已被驗出有乙型肝炎，但由於家族一向沒有肝炎病史，所以當時家人亦不太理解。

捐肝不成 DNA揭非親生

直至今年2月，28歲的姚策突感不適，其後被診斷出患有肝癌，需接受肝臟移植，媽媽毫不猶豫，決定為兒子捐肝。沒想到，在醫院檢查時發現兩人血型不一，最後更證實兩人非母子關係。

為了替姚先生尋找親生父母，媽媽回到當年分娩的醫院調查，並找到當年同病房的另一名產婦，證實兩人的孩子被調轉，而姚策也因此沒有在出生時注射乙型肝炎疫苗。而更不幸的是，生母亦患上肝癌，接受化療，無法協助進行肝臟移植。

不過，生母杜女士與姚策相認後指，砸鍋賣鐵也要給親生兒子籌錢治病，寧願自己的病不治也要給他治，

在我有生之年能見到兒子，覺得也是一種幸福吧。

法院判醫院賠償

她與姚策相見時，母子緊緊擁在一起痛哭不已，最大希望是兒子趕緊住院治療。事件被揭發後，姚策與生父母向涉事的河南大學淮河醫院索償。直至本周一（7日），河南省開封市鼓樓區人民法院一審裁定，院方需要賠償合共76萬人民幣的精神損害撫慰金、尋親費用等。

法院認為，醫院作為專業的醫療服務機構，對在其處出生的新生兒負有高度謹慎的管護義務，且淮河醫院對於錯抱一事未有異議，這一過錯導致姚策與生父母28年骨肉分離。而且姚策與生父母相認時，已經患上肝癌，因此他們在常神上遭受嚴重痛苦，醫院需承擔精神損害賠償責任。

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責任編輯：王明芳