【香港愛情故事】羅天宇龔嘉欣為土地問題嘈交　網民讚貼地：好多共鳴【有片】

▲ TVB新劇《香港愛情故事》獲網民讚貼地寫實。

為撼ViuTV大受歡迎選秀節目《全民造星III》，TVB變陣開第4線劇集時段（晚上10:30至11:30），昨晚（12月7日）起播小品劇集《香港愛情故事》，由龔嘉欣、羅天宇、王敏奕、龔慈恩及白彪等人主演，講一家平凡香港人住在300多呎公屋的日常故事。

【香港愛情故事】龔嘉欣由租村屋至買海景單位 30歲成功置業靠一個理財法

▲ 劇集一開場就講「土地不足難以開房」。（劇照）

劇情貼地寫實

《香港愛情故事》第一集開首便講到龔嘉欣與羅天宇拍拖7周年紀念日，因大意而未有訂好酒店房慶祝，被逼以黃牛價租用半小時的時鐘酒店，可惜二人未開始度春宵時已夠鐘還房。

之後羅天宇成功在小巴上向龔嘉欣求婚，二人又開始四處睇樓，尋覓環境及價錢都合心意的安樂窩，卻次次都未能如願。

▲ 羅天宇一家5口住在300多呎的公屋。（劇照）

另一邊則講到羅天宇的爸媽龔慈恩及白彪出現晚年感情危機，全因白彪不顧家人感受，對老婆龔慈恩做的所有事都看不過眼，加上生活環境狹窄侷促，令龔慈恩下決心要離婚。

劇中不同年齡層情侶的不同問題，家事問題天天都多，但都離不開土地供應問題，貼地寫實的劇情，獲網民讚「內容過於真實，已引起不適！」、「貼地到呢……呢啲咁現實嘅境況，身邊同事已有！」、「呢套劇好貼地，好多共鳴～」更有網民表示期待之後劇情的發展。

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有望成頒獎禮「黑馬」？

近年TVB被指劇荒又演員荒，不同時段的劇集卻用幾乎相同的演員，睇到觀眾傻傻分不清。

今次劇中就加入不少新面孔，包括多位在《#後生仔傾下偈》中的後生仔女主持：有近日被指介入廖慧儀戀情的孔德賢、演羅天宇二妹的游嘉欣，及游嘉欣的同學杜穎珊等。

▲ 游嘉欣首次在劇集演出。（劇照）

其實TVB近年的劇集中，有不少大受歡迎的作品都是小品劇集，包括《降魔的》系列、《BB來了》及《金宵大廈》等，這些劇集都在TVB頒獎禮中囊括多個獎項，並開拍續集，深受觀眾歡迎。

而今次《香港愛情故事》亦主力講香港本地問題，雖然沒有大卡士製作，但勝在可引起共鳴，看來也是頒獎禮得獎劇集的潛力之選。