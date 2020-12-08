【新冠肺炎】第4波疫情嚴峻源頭不明佔個案1/3　新增15間餐廳曾有確診者到訪

▲ 新增15間餐廳曾有確診者到訪。

新冠肺炎疫情持續，本港昨（7日）新增78宗確診個案，71宗為本地感染，其中29宗源頭不明，另有42宗與其他個案相關病例。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，新增14間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界。

最新的潛伏期行蹤表詳細名單如下：（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期/個案編號）

觀塘 創紀之城 6 期 大快活 23/11/2020 5986

九龍城 龍崗道 3 號 好彩茶餐廳 04/12/2020 6786

深水埗 深水埗大廈 愛文生 27/11/2020 6380

深水埗 寶輪街 9 號 PHD 29/11/2020 6380

油尖旺 奧海城 2 期 三星台菜食堂 27/11/2020 6418

西貢 新都城中心 2 期 一粥麵 26/11/2020 6171

西貢 新都城中心 2 期 翠園 29/11/2020 6547

屯門 大興商場 2 期 大家樂 26/11/2020 6092

屯門 翠寧花園 雅翠餐廳 28/11/2020 6295

葵青 萬成大廈 源興燒味小館 27/11/2020 6292

元朗 置富嘉湖 2 期 彩逸皇宮 29/11/2020 6483

元朗 港鐵元朗站 彩晶軒 30/11/2020 6461

東區 北角道 7 號 新興粉麵 28/11/2020 6159

灣仔 景光街 座銀 29/11/2020 6402

離島 東薈城名店倉 羅麥記 25/11/2020 6295

至於確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：楊宛茜