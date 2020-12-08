  • 21°C
香港時間 : 20201208日 (二) 11:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】第4波疫情嚴峻源頭不明佔個案1/3　新增15間餐廳曾有確診者到訪

健康 10:43 2020/12/08

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

新增15間餐廳曾有確診者到訪。

新冠肺炎疫情持續，本港昨（7日）新增78宗確診個案，71宗為本地感染，其中29宗源頭不明，另有42宗與其他個案相關病例。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，新增14間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界。

最新的潛伏期行蹤表詳細名單如下：（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期/個案編號

觀塘 創紀之城 6 期 大快活      23/11/2020     5986

九龍城 龍崗道 3 號 好彩茶餐廳      04/12/2020     6786

深水埗 深水埗大廈 愛文生        27/11/2020     6380

深水埗 寶輪街 9 號 PHD   29/11/2020     6380

油尖旺 奧海城 2 期 三星台菜食堂  27/11/2020     6418

西貢 新都城中心 2 期 一粥麵  26/11/2020     6171

西貢 新都城中心 2 期 翠園      29/11/2020     6547

屯門 大興商場 2 期 大家樂      26/11/2020     6092

屯門 翠寧花園 雅翠餐廳    28/11/2020     6295

葵青 萬成大廈 源興燒味小館    27/11/2020     6292

元朗 置富嘉湖 2 期 彩逸皇宮  29/11/2020     6483

元朗 港鐵元朗站 彩晶軒    30/11/2020     6461

東區 北角道 7 號 新興粉麵      28/11/2020     6159

灣仔 景光街 座銀 29/11/2020 6402

離島 東薈城名店倉 羅麥記        25/11/2020     6295

至於確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：楊宛茜

健康問題 疫情 衞生防護中心 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 茶記冰室

最高瀏覽

【死亡直播】為7800元直播打賞惡整懷孕女友　零下幾度僅穿內衣反鎖露台致一屍兩命
12:01 2020/12/07
【死亡直播】為7800元直播打賞惡整懷孕女友　零下幾度僅穿內衣反鎖露台致一屍兩命
【確診大廈】葵涌深水埗及大埔成重災區　港島豪宅貝沙灣維港頌亦有住戶染疫
00:26 2020/12/07
【確診大廈】葵涌深水埗及大埔成重災區　港島豪宅貝沙灣維港頌亦有住戶染疫
【跳繩減肥】容祖兒熱捧跳繩減肥法爆紅　物理治療師教4招跳甩脂肪：跳繩燒脂更勝跑步
16:47 2020/11/13
【跳繩減肥】容祖兒熱捧跳繩減肥法爆紅　物理治療師教4招跳甩脂肪：跳繩燒脂更勝跑步