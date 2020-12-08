【意大利】鞋王Sergio Rossi染新冠肺炎逝世　兒子Gianvito Rossi接棒不靠父蔭推個人品牌

▲ Gianvito Rossi繼承父親Sergio Rossi事業，獨立推出個人品牌。（圖片由品牌提供）

今年4月，意大利鞋履設計師Sergio Rossi死於新冠肺炎，享年84歲，雖然品牌早已賣盤，但一代鞋王因為疫情逝世始終叫人感到難過，但可幸的是鞋王一早後繼有人，要說不就是他的兒子Gianvito Rossi。

▲ Sergio Rossi後繼有人，他的兒子Gianvito Rossi繼承父業。（網上圖片）

Gianvito Rossi早年為父親Sergio Rossi 工作（當時品牌已賣盤給Gucci Group），及後離去後才發覺造鞋才是他的人生意義和目標，於是毅然創立自己品牌，直到今天，Gianvito的22歲兒子已經開始加入品牌工作，可見又是另一個意大利家族品牌誕生的寫照。

今天的Gianvito Rossi未算是一個鞋履品牌中的「大brand」，但循序漸進發展得相當不錯。Gianvito Rossi說：

有些人希望自己的品牌愈做愈大，但我反而慶幸我們仍然可以有自主權。

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的確，沒有大財團支持下可能發展比較慢，但在創作上更可以天馬行空，不過，大家不要以為他的設計會是語不驚人死不休的誇張款式，其實Gianvito在創意和商業化中都能夠取得極佳平衡，例如品牌的The Plexi pump高踭鞋就是品牌裏最暢銷的鞋履，難怪Gwyneth Paltrow是她首位的星級客戶，追隨者亦愈來愈多，造就了香港專門店的誕生。

地址：尖沙咀海港城港威商場G204店（2522 4001）

記者：何偉雄