【驅寒保暖】百病起於「寒」 中醫保健角度六大「凍不得」位置

▲ 百病起源於寒，身體上六大凍不得的位置。

童年時，住在「七十二家房客」式舊樓，雖然非常擠迫，但人與人之間，極之和諧。大家共用廚房及洗手間，亦會禮讓有默契排隊，全部是一個美好回憶。

同一天花下，各有各喜好，尤其音樂，左邊板間房有位「飛仔哥哥」，日日夜夜聽歐西流行曲，吹大波梳油閃閃髮型；右邊阿叔呢，則日日夜夜唱粵曲，尤其喜歡新馬師曾。

小朋友吸收力特強。所以，到今天，我肥碌雖已成阿伯級，惟仍記得幾十年前每一首歌的歌詞，不覺不覺，經常突然哼出。

例如上周五，一起床，嘩！乜凍咗咁鬼多，就在那一秒，自動波開聲唱：「嘩呀，冷得我騰騰震呀，真係震到呀入……心呀！」

呢首，正是新馬仔名曲《萬惡淫為首》。一轉天氣，極易不小心「攝一攝」就冷親。人老精鬼老靈，幾大要立即保護全個身體，不得有誤。

師傅（中醫師）教落，人體中，有六個位置，一定要保暖，否則，極易被病魔征服。呢六個位置由上而下包括：

一、頸部。血液循環較快，寒邪易入侵；二、肩膀。受寒意產生痠痛；三、背部。主導身體的陽氣，如受寒，易咳嗽；四、肚臍。受寒容易生腸胃問題；五、膝蓋。受寒會變得僵硬痠痛；六、腳底。離心臟最遠，穴位最多，受寒易導致血液循環失衡。

正是百病起於「寒」。不少老人家也是因冷親而肺炎離世，故此，驅寒保暖乃愛護身體，維持健康基本法。

凍就着多件衫，千祈咪死頂認叻呀！

全文刊於《經濟日報》，原題為「六大 『凍不得』位置」