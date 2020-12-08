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【強制檢測】葵盛西邨8座因法例未生效未能實施強制檢測　行會將立例某處所人士完成檢測前不能離開

社會 10:35 2020/12/08

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林鄭月娥指，行政會議會立例賦權食衞局局長，某處所人士接受檢測時，完成檢測前逗留處所，不能離開到其他地方。（程志遠攝）

本港第4波新冠肺炎疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥表示，葵盛西邨8座發生多宗個案，屬於早前強制檢測的緩引，當日有條件實施，派出採樣人員為居民採樣，未有陰性結果前不能離開家居，但由於法律仍未生效，惟不能實施，但當晚已動用衞生防護中心、合約檢測隊伍和民政事務總署會作出支援，若有長者留在家中需要食物供應已準備就緒。

她承認，若早些有法律基礎和應變計劃，可以處理個案做得更好，今日行政會議會立例賦權食衞局局長，當出現若某處所或範圍的人士接受檢測時，完成檢測前逗留處所，不能離開其他地方，有關工作正進行中。

至於檢測方面，政府多個部門早前已為多個特別組群檢測，她表示，11月至今已做25萬個樣本，平均每日檢測7,000個，而從事冷凍食品員工亦成為目標組群。她指，今周檢測中心會增至14間，料每日可檢測1.4萬個樣本，又指部分中心每日可做1,700個樣本，會要求它們不用受限政府的要求，可在營運時間盡量滿足市民的需求。

林鄭月娥又指，派發樣本瓶的地點已增至47間普通科門診、121間郵政局及10個港鐵站，目前總派發量為3萬個樣本包，會逐步增加至4萬個，亦會在交通不太便的地點設置流動採樣亭。她指，自從引進一些大型檢測公司，目前私營機構檢測能力可每日檢測10萬個，雖然目前仍未達到，但可按市民需求增加檢測量。

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記者：陳子謙

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