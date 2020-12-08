【新冠肺炎】傳日本計劃鬆綁海外觀光客　擬2021年春天開放旅行團入境

▲ 傳日本擬2021年春天開放旅行團入境。

新冠肺炎持續，日本至今已累計逾16萬人確診、逾2300人死亡。各國都採取入境限制措施，令不少香港人都無法到海外旅遊。據日本《朝日新聞》日前報道，日本政府正考慮在有限度基礎下，於2021年春天解除部分人入境旅遊限制，容許外國旅行團訪日，以試驗2021年夏季東京奧運之際，開放旅客訪日時的措施和安排。

報道指，政府正討論的包括讓旅行團分散日本各地，利用專車沿途接送，進出不同地點。並引述消息指，首相菅義偉政府偏向接受台灣、中國等疫情獲得控制亞洲國家的小型旅行團。香港則未有特別在文內提及，同時亦未有提及自由行。

報道又指，依據新計劃，遊客新型冠狀病毒採檢必須呈陰性，並附上詳細旅遊行程才能進入。又稱這些旅客不僅只能透過專用接駁車代步，在旅館、景點也必須與其他遊客做區隔。

報道又指，旅客同時必須使用追蹤App，並每天更新自身健康情況。日方目前開放數量有限的民眾入境洽公，但必須自主隔離14天。

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責任編輯：羅嘉欣