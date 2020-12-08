【衝上雲霄】TVB向航空業招手覓小生花旦　麥詩明緋聞男友瞄準十萬獎金

▲ 麥明詩緋聞男友角逐《衝上雲霄大選》。

無綫將於12月26日舉行《衝上雲霄大選》，招攬航空業界人才，為TVB招募新面孔，捧造小生花旦。昨日TVB為《衝上雲霄》舉行面試，其中港姐麥明詩緋聞男友盛勁為（Keith）亦有份參加選秀，被指是大熱人選。

▲ 首輪面試共有七位空服員面試。（東星圖片）

麥明詩「男友」參選

跟麥明詩傳出緋聞的「機師男友」盛勁為，昨日面試詩不斷被主持林盛斌問及二人緋聞，不過條件不俗的Keith明顯有備有來，在對答時口才不錯。

對於跟麥明詩的關係，Keith稱：「我跟麥明詩是朋友，講完！」被主持人問到會否向麥明詩請教，Keith又指近期沒太多聯絡，且對自己有信心，不用請教。」

▲ Ketih（右）及Brian（左）被視為大熱。（東星圖片）

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至於跟麥明詩傳緋聞，Keith指不介意，只覺幾好笑，他又指：「我們不是拍拖，是朋友，我現在沒有女朋友，參賽是想試做幕前，如將來有機會跟麥明詩合作也可以。」

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不過，Keith知道自己30歲入行是太遲，透露10月時已離職，今次勝出獎金有10萬元，他指如獲取當然開心。

昨晚首輪面試有7位參選者，其中前組合Square成員李傑志 （Brian）被指外型指尹子維，他了十年機師，跟Keith同一航空公司，同於10月離職，由好友傅嘉莉幫忙拉票。

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《衝上雲霄大選》於12月26日舉行，無綫在疫境底下希望能夠為幕前的小生、花旦招募新血。據知初選已經吸引到過百位空姐、空少及機師參與，能夠成功晉身二十強的人士，將會獲得每個5,000港幣的現金津貼。成功奪冠者更能獲得十萬元獎金以及試鏡面試的機會。