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【踩過界II】張振朗+蔡思貝惹笑演繹懷疑有孕心情　GoGo險被活埋靠一招化解【有片】

娛樂 12:09 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

張振朗和蔡思貝在劇集《踩過界II》再發放笑彈。

張振朗和蔡思貝在劇集《踩過界II》繼酒後亂性後再發放笑彈，昨晚（12月7日）《踩過界II》劇情講述正妹（蔡思貝飾）與GoGo（張振朗飾）一次激情後疑「搞出人命」。

張振朗與蔡思貝再次擦出火花，喜劇演技再次大爆發。

【踩過界II】張振朗+蔡思貝喜劇潛能大爆發　酒後亂性GoGo問正妹：點解污辱我？【有片】

張振朗和蔡思貝在劇集《踩過界II》酒後亂性。（《踩過界II》截圖）

【踩過界II】指蔡思貝道具哨牙覺核突　女友楊偲泳睇張振朗演親熱戲不呷醋

正妹懷孕疑雲

昨晚《踩過界II》劇情講述身體一向很好的正妹，與GoG酒後亂性發生關係後更疑似懷孕，於是她找GoGo商討對策。

GoGo聽到正妹可能懷孕時表示驚訝：「六合彩唔見我中，依家一次就中。你肯定？」，正妹回答：「我由細到大未試過遲到，一日也沒有。」

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【踩過界II】新情進入高潮文申俠放下天恩了　王浩信：演出時十分感動

後來正妹崩潰，因為她喜歡的人是文申俠（王浩信飾）。

後來GoGo著正妹趕快驗孕，令正妹爆發：「你有沒有常識？不過你有常識不會亂來，驗孕要在早上，激素才夠！為什麼你不知道。」

虛驚一場。（《踩過界II》截圖）

翔鳳下令活埋GoGo

看到正妹生氣，GoGo立即放下身段安慰她：「行了，對不起，不要動到胎氣，是我不好，明天才驗，有我在。」幸好正妹驗孕後發現是虛驚一場。

不過昨晚劇情講到，正妹的父親趙翔鳳（秦煌飾）發現正妹疑似有孕，認定GoGo經手，於是派手下捉拿GoGo並要將仔活埋。

緊接劇情講，翔鳳質問正妹有孕一事，GoGo訛稱與正妹相愛而成功保命。

後來寶釵（姜麗文飾）發現GoGo與正妹被偷拍片段，可以證實二人當日是否有否發生關係……

張振朗污辱蔡思貝：上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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