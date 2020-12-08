【DR誤殺案】女醫生麥允齡誤殺罪成囚3年半　官指被告違反謹慎責任過分相信療程

▲ 被告麥允齡（39歲）聞判後表現冷靜，徐徐步入囚室。

DR醫學美容集團女顧客於2012年疑接受CIK療程後死亡，註冊女醫生麥允齡早前於高等法院經重審後，被裁定嚴重疏忽誤殺罪成，還押至今（8日）早判刑。法官判刑時指被告對死者違反謹慎責任，若死者早知有關療程作為癌症法仍進行臨床試驗，故療程成效未經證實的話，相信死者不會選擇接受療程。法官指被告過份相信DR醫學美容集團創辦人周向榮，缺乏個人判斷，以及相信療程對健康人士有益處，但法官相信被告有悔意及其個案件拖延等因素，以4年半為判刑起點，減刑至3年半。

被告麥允齡（39歲），聞判後表現冷靜，徐徐步入囚室。

案件於2017年首次審訊時，陪審團未能就麥的控罪達成有效裁決，案件須進行重審，直至上周二（1日）陪審團一致裁定其嚴重疏忽誤殺罪成。

代表律師早前求情時指，被告於本案明顯作出了錯誤的判斷，望法庭判刑時考慮到被告誤對僱主的忠誠，過分信頼他人及缺乏執業經驗等。代表律師強調，沒有證據顯示被告涉及管理集團工作，除支薪外，亦沒有證據顯示被告因CIK療程而額外獲利。

▲ 代表律師早前求情時指，被告於本案明顯作出了錯誤的判斷，望法庭判刑時考慮到被告誤對僱主的忠誠。（資料圖片）

代表律師指，被告沒有刑事記錄，過去8年面對巨大壓力，於2015年被捕，兩年後始接受首次審訊，至今才完成重審程序。多年來被告患腸胃病及抑鬱症，須服食胃藥、安眠樂及抗抑鬱藥，代表律師表示，相信被告因本案亦會斷送其醫療事業，並須面對民事索償。

事發於2012年10月3日，死者陳宛琳(46歲)及另外兩名傷者分別於DR醫學美容中心接受CIK療程(細胞因子誘導殺手細胞/應用免疫治療)的產品，3人到中心抽血後，待抽出的血液經培植後回輸體內。惟回輸期間疑血液受污染，3人先後出現不適及分別送院，死者最終同月10日因敗血症休克致多項器官衰竭而死。

兩名同日接受回輸的事主包括當時任職老師的王靜波（現年68歲），事後雙腿及右手4隻手指須截肢，現倚賴輪椅代步。另一名事主黃鳳群（現年64歲），案發時任職學校清潔工，她指至今走路仍感到抖震，而手指則仍感麻痺。兩人已分別入稟向涉案3名被告及集團索償。

至於案中另兩名被告包括集團創辦人周向榮（65歲）為集團創辦人及亞太幹細胞科研中心（APSC）技術員陳冠忠（34歲），則早於2017年已被裁定誤殺罪成，分別被判監12及10年，兩人正在服刑中，早前已就定罪及刑警提出上訴，正等候判決。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧