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【助手福利】馮盈盈到Fendi掃貨　FYY豪贈戒指予助手做聖誕禮物

娛樂 12:21 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

馮盈盈孖新助手開Live答QnA，細數萬能助手工作兼曬貼身福利。

近日忙於拍新劇《智能愛(AI)人》的馮盈盈，在收工的駕車空檔忙裡偷閒，進行網上直播問答環節，與觀眾粉絲互動一下。為她掌鏡的新助手非常得寵，近日獲馮盈盈提早送名牌作聖誕禮物，不過她的工作絕不簡單，在直播中盈盈亦有細數助手多如繁星的工作內容。

經營社交網站十分了得的馮盈盈，平日除在instagram分享靚相吸引廣告商垂青外，近日亦頻頻開live與網友互動，拉高不少收視。

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馮盈盈開車期間與助手開Live。（影片截圖）

盈盈爆女星白滑美腿秘密

繼早前她直播晚飯用膳後，日前在元朗完成新劇《智能愛(AI)人》拍攝，馮盈盈邊開車邊進行直播，全程由新上任不久的助手掌鏡。

期間有網民見最近天氣轉涼，但馮盈盈仍以短褲上陣，擔心她身體著涼，盈盈趁機大爆女演員白滑美腿的秘密：「我大腿多脂肪，而且短褲方便拍攝在外更衣。大家見女藝人雙腿白滑，全因為對腳已經化了妝、上了粉，所以不會穿長褲染上化妝品，即使天寒地凍都要穿短褲工作。」

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因為工作需要經常穿著短褲上陣。（instagram圖片）

揭助手工作範圍

另外，又有網民問到，當盈盈助手的工作內容，她笑指除要幫忙開Live，還有許多貼身照顧她的工作，比如要隨身帶備多項物品包括紙巾、牙籤、粉餅、唇膏、補妝，外置叉電器、隨身物品、銀包、車匙、電話、劇本、相機等。

她說：「要幫手拍工作花絮，化了妝又要幫我令飲管喝東西，上鏡前又會幫我檢查妝容、牙齒等，我去公廁時還要幫忙拿著香薰，令我感覺良好一點。」

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馮盈盈收工到名店買手袋。（影片截圖）

FYY這位新上任的助手是透過友人介紹而認識，直播中有人問盈盈有否試過「拖糧」，她笑謂：「好彩剛剛找了數！」

被問及助手福利，她即說：「你跟我到酒店瞓過兩晚啦！」

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不過除「陪瞓」，盈盈對助手亦非常大方。

結束直播後，她去到名店Fendi買手袋，購買價值2萬3千8的白色BAGUETTE手袋，同時亦未有虧待助手，送上接近2千元的戒指，提早為對方送上聖誕禮物。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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