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【好人好事】母子墮河無懼嚴寒跳河救人　84歲婆婆自責痛哭：救不回孩子母親

親子 11:38 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

日前內地江蘇無錫發生一宗墜河意外，住在附近的84歲老婦無懼嚴寒跳河救人。

日前內地江蘇無錫發生一宗墮河意外，一對母子不慎掉進河中，住在附近的84歲老婦陳杏妹恰巧經過看見，不顧天氣寒冷，跳進水中救起3歲孩童。然而，老婦事後自責痛哭，指自己未能救回孩子母親。

綜合內地媒體報導，事件發生在12月3日，陳杏妹一如往常到河邊打水，卻發現鄰居家的3歲孩子在水中漂浮。由於天氣寒冷，孩子疑似失去知覺，陳杏妹果斷跳入河中，將孩子拉上岸。

年紀老邁的陳杏妹患有支氣管炎，在奔跑及跳水拯救孩子之後，喘得上氣不接下氣，她只能坐在地上，往鄰居家方向拖動孩子。

鄰居家的婆婆見狀，從家中跑出來接過孩子，一邊哭喊一邊問陳杏妹有沒有見過孩子的母親。陳杏妹聯同另外兩名鄰居一同到河邊尋找，終發現孩子的母親，立即進行搶救；可是因落水時間太久，孩子母親已沒有呼吸。

說起救人經過，陳杏妹自責落淚，責怪自己沒法救起孩子的媽媽。現時孩子已經脫離危險期，但仍然心有餘悸不敢說話。

鄰居指陳杏妹一直樂於助人，經常送自己種的菜給有困難的鄰居。

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責任編輯：王明芳

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