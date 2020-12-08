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【笑中有淚】餐廳食客出動防疫法寶　巨型膠袋笠全身食飯引人注目

健康 11:43 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

餐廳食客出動防疫法寶，巨型膠袋笠全身食飯引人注目。

本港爆發第4波新冠肺炎疫情，全城人心惶惶，市民都格外注意衛生。香港電台前節目主持人曾智華日前於Facebook分享照片，可見一名茶餐廳食客用膳時利用膠袋包上半身，貼文引來網民熱議，不少人認為此舉爆笑之餘，亦令人心酸。

曾智華周日（6日）在個人Facebook分享照片，一名茶餐廳食客於用膳時出動法寶防疫，利用一個超大型膠袋包裹上半身，以及餐桌上的食物，畫面引人注目。而曾智華在貼文中寫道：

搞成咁，唔嚇親自己都嚇走其他客人，你做乜仍要出街食呢？

貼文隨即引起熱議，不少網民認為該食客太誇張，紛紛留言「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」、「這位人士，最終唔係病死係嚇死」、「行為藝術」、「咁驚為何仲要出街食呢」。

不過，亦有網民對此表示理解，「佢都係唔想自己D口水飛出街啫」、「其實佢自求心安啫，又唔妨礙人，應值得尊重」、「笑中有淚！係乜嘢令佢要咁食嘢？係好值得思考！」、「其實搞到香港人今日咁樣，彼此應該多啲同理心」。

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責任編輯：羅嘉欣

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