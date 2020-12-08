【重典抗疫】在台菲傭隔離檢疫離房8秒罰款2.75萬　NHK：台灣無人覺得嚴

▲ 在台菲傭隔離檢疫離房8秒，即被罰款2.75萬。

新冠肺炎疫情持續，日本放送協會（NHK）周一（7日）報道，台灣一名菲律賓籍外傭在隔離檢疫期間，踏出防疫旅館房門8秒，被高雄市衛生局處罰10萬元新台幣。報道一度引起網上關注，更登上NHK新聞排行第一，而報道中亦提及，台灣沒有媒體批評當局處罰過嚴，亦引發網民熱烈討論。

NHK報道指上月19日，防疫旅館閉路電視拍到一名正隔離檢疫的菲律賓籍外傭，疑似想拿物品給另一個房間內隔離中的朋友，擅自離開房間，並在走廊停留了約8秒。

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高雄市衛生局強調，該名外傭明知不可自行離開房間，卻依然離開，故處以罰款新台幣10萬元（約2.75萬港元）。據當局統計，高雄自11月至今，在隔離期間任意外出防疫旅館的違規事件，共有19宗。其中有10宗與台灣人相關，9宗是外籍移工。

報道又指，對於罰款措施，並未有看到當地媒體有特別批判性言論。相關報道引起日本網民關注，更一度登上NHK新聞排行第一。有日本網友留言稱：「日本應該要學習。」但亦有人認為措施相對過於嚴格。

台灣至今共錄716宗新冠肺炎確診個案，其中7人死亡。據流行疫情指揮中心指，自今年4月13日起，台灣曾錄下連續200天沒有本地個案。而中心今天（8日）宣布，今新增2宗新冠肺炎境外輸入個案。

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責任編輯：羅嘉欣