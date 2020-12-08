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【好人好事】WNP毛孩聖誕送暖慈善行動　收集寵物用品援助有需要動物

休閒消費 11:50 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

Whiskers N Paws (WNP)舉辦「毛孩聖誕送暖行動」後，全港設立超過40個寵物物資收集點，在聖誕佳節為毛孩送上溫暖。(機構圖片)

一站式寵物用品零售店及領養動物社區的Whiskers N Paws (WNP) 繼去年舉辦「毛孩聖誕送暖行動」後，反應極佳，今年再次回歸，並於全港設立超過40個收集點，在普世歡騰的聖誕為毛孩送上節日溫暖。

「毛孩聖誕送暖行動」由12月10日起至12月31日舉行，收集全新或二手寵物用品，大家可捐贈未開封的貓狗糧、未開封的貓狗零食、狗隻頸圈及拖帶、全新或二手寵物玩具、全新或二手毛巾、二手床上用品及寵物袋。

收集得來的寵物用品將捐贈予香港愛護動物協會(SPCA)、救狗之家(HKDR)、貓狗領養慈善協會(PUC)、保護遺棄動物協會 (SAA)、愛領養動物中心(LAAS)，香港拯救貓狗協會(HKSCDA) 和動物朋友 (Animal Friends) 等超過十間動物福利機構。

「毛孩聖誕送暖行動」將由12月10日起至12月31日舉行。(機構圖片)

WNP創辦人Vada Chung說：「2020年是不平凡的一年，今年，許多人在寵物身上得到安慰，牠們為家庭帶來更多愛與溫暖，令我們的心靈得到慰藉。但是香港仍然有許多動物沒有家。第七屆的毛孩聖誕送暖行動正正希望社會各界通力合作，回饋並援助有需要的小動物，把這份愛與溫暖傳遞到動物社區之中。」

此外，WNP在聖誕假期期間將與UA Films合作推出佳節推廣。除了在UA戲院設立「毛孩聖誕送暖行動」收集箱外，於UA院線觀看由UA Films發行《街角再遇Bob》的觀眾，於入場前將獲得WNP港幣50元優惠券，於WNP網上購物平台或實體店均可使用。

在全港設有40個物資收集點，方便大家損贈幫助有需要的小動物。(機構圖片)

「毛孩聖誕送暖行動」在全港設立超過40個收集點，方便大眾捐贈寵物用品。合作夥伴包括商場、咖啡店及寵物診所等，其中包括：
 
UA 戲院：K11 Art House、UA Amoy、UA Cine Times、UA Cine Moko、UA Citygate、UA Maritime、UA Mega Box。(註：請密切留意WNP及UA院線於Facebook公佈有關UA院線收集點之捐贈日期。）
 
商場：D2 Place、K11 Art Mall、The Forest
 
另外還有狗隻友善商戶及住處，以及多間動物診所，詳情可在網上瀏覽 www.wnp.com.hk

info

毛孩聖誕送暖行動舉辦日期：12月10日至12月31日

記者：Mabel

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