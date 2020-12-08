【趙斗淳事件】性侵女童變態犯趙斗淳本周出獄　獄友揭性慾強盛1小時輕鬆做千下掌上壓

▲ 趙斗淳本周出獄，獄友揭性慾強盛1小時輕鬆做1000下掌上壓。

2008年韓國性罪犯趙斗淳暴力性侵當時年僅8歲的女童，導致其大小腸流出，需終身使用尿袋及人造肛門過活，後來事件改編成電影《素媛》「趙斗淳事件」。時隔12年，趙斗淳，將於本周12月13日出獄，但有獄友就透露，68歲的趙斗淳體力旺盛，能在1小時內輕鬆做1000下掌上壓，而且性慾仍強。

韓國JTBC電視台時事節目《李奎淵的聚光燈》訪問了與趙斗淳一起收監的獄友姜某。姜某指，無法相信趙斗淳「出獄前會作出反省」，因為在服刑期間，趙斗淳性格火爆，難以控制，經常於監獄引起騷亂。同時在監獄的單人牢房中，也做出令人難以理解的異常行為。

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據了解，雖然趙斗淳已68歲，但在獄中一直堅持鍛煉。而且他仍有過人精力，1小時內可做1000次掌上壓，體格強健。

姜某表示，趙斗淳曾說電視和閉路電視所發現的電波，會容易令他產生性慾。他亦曾聽說監獄內打雜的清潔工親眼目擊趙斗淳在牢房內自慰，並被發現。

至於為何鍛煉身體，是因為趙斗淳擔心自己出獄後會遭到報復，被市民使用私刑。

趙斗淳事件經過

變態性罪犯趙斗淳於2008年12月11日，對當時年僅8歲、正在上學的娜英誘拐至教會廁所性侵，娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強暴得逞，造成娜英的臉部、腹部及盆骨受重創，更導致大小腸流出，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋過活。

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責任編輯：羅嘉欣