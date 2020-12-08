  • 21°C
香港時間 : 20201208日 (二) 12:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

警方會全面調查許智峯案　林鄭月娥：政府做事有規有矩講證據

社會 11:43 2020/12/08

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

林鄭月娥表示，政府與一個難以有公信力的人比較，做事有規有矩，要講證據。（程志遠攝）

立法會前議員許智峯早前指，他與家人的銀行戶口一再被凍結，行政長官林鄭月娥被問及政府不會處理對銀行體系信譽的影響，以及當中有否涉及程序出錯。她回應表示，沒有說過不會處理，強調警方會全面調查，結果會交予律政司作獨立決定，若最終檢控，所有證據都會在法庭公開審訊交代。

林鄭月娥指，政府與一個難以有公信力的人比較，做事有規有矩，要講證據，但不能夠過分透露調查內容，否則難以將涉案人士繩之於法，對香港社會有害無益。她相信，銀行同樣處於這種狀態，不能夠「攤開」所有銀行個人資料，「某人」所講的說話有無份量和是否值得相信，要視乎對方有無前科，又呼籲市民認清社交媒體的錯誤訊息及謠言。

另外，警方連續兩日拘捕多名參與遊行的人士，被問到是否針對民主派人士，林鄭月娥表示不便評論，又指警方是執法機構，若特首「每日企喺度」回應執法是否正確，就會天下大亂。

她又重申，香港要撥亂反正、正本清源，需要重建法治社會，有法必依是基本要求，不能夠因為一個人的身份，或被認為是支持民主人士，就好似有護身罩一樣，執法機構就不能「掂」他們，這並非法治社會的精神。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【防疫措施】林鄭月娥宣布食肆晚上6時後禁堂食　關閉健身中心及體育處所等
今日 10:03
【防疫措施】林鄭月娥宣布食肆晚上6時後禁堂食　關閉健身中心及體育處所等
【強制檢測】葵盛西邨8座因法例未生效未能實施強制檢測　行會將立例某處所人士完成檢測前不能離開
今日 10:35
【強制檢測】葵盛西邨8座因法例未生效未能實施強制檢測　行會將立例某處所人士完成檢測前不能離開
【防疫措施】抵港人士將改由專人進行拭子採樣檢測　須乘指定交通工具到酒店檢疫
今日 11:26
【防疫措施】抵港人士將改由專人進行拭子採樣檢測　須乘指定交通工具到酒店檢疫
林鄭月娥 許智峯 遊行集會

最高瀏覽

【死亡直播】為7800元直播打賞惡整懷孕女友　零下幾度僅穿內衣反鎖露台致一屍兩命
12:01 2020/12/07
【死亡直播】為7800元直播打賞惡整懷孕女友　零下幾度僅穿內衣反鎖露台致一屍兩命
【確診大廈】葵涌深水埗及大埔成重災區　港島豪宅貝沙灣維港頌亦有住戶染疫
00:26 2020/12/07
【確診大廈】葵涌深水埗及大埔成重災區　港島豪宅貝沙灣維港頌亦有住戶染疫
【跳繩減肥】容祖兒熱捧跳繩減肥法爆紅　物理治療師教4招跳甩脂肪：跳繩燒脂更勝跑步
16:47 2020/11/13
【跳繩減肥】容祖兒熱捧跳繩減肥法爆紅　物理治療師教4招跳甩脂肪：跳繩燒脂更勝跑步