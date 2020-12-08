警方會全面調查許智峯案　林鄭月娥：政府做事有規有矩講證據

▲ 林鄭月娥表示，政府與一個難以有公信力的人比較，做事有規有矩，要講證據。（程志遠攝）

立法會前議員許智峯早前指，他與家人的銀行戶口一再被凍結，行政長官林鄭月娥被問及政府不會處理對銀行體系信譽的影響，以及當中有否涉及程序出錯。她回應表示，沒有說過不會處理，強調警方會全面調查，結果會交予律政司作獨立決定，若最終檢控，所有證據都會在法庭公開審訊交代。

林鄭月娥指，政府與一個難以有公信力的人比較，做事有規有矩，要講證據，但不能夠過分透露調查內容，否則難以將涉案人士繩之於法，對香港社會有害無益。她相信，銀行同樣處於這種狀態，不能夠「攤開」所有銀行個人資料，「某人」所講的說話有無份量和是否值得相信，要視乎對方有無前科，又呼籲市民認清社交媒體的錯誤訊息及謠言。

另外，警方連續兩日拘捕多名參與遊行的人士，被問到是否針對民主派人士，林鄭月娥表示不便評論，又指警方是執法機構，若特首「每日企喺度」回應執法是否正確，就會天下大亂。

她又重申，香港要撥亂反正、正本清源，需要重建法治社會，有法必依是基本要求，不能夠因為一個人的身份，或被認為是支持民主人士，就好似有護身罩一樣，執法機構就不能「掂」他們，這並非法治社會的精神。

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記者：陳子謙