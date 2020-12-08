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【童年回憶】海港城美術館舉行藍精靈藝術展　必搶香港特色限定藍精靈精品

休閒消費 12:04 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

「海港城・美術館」由即日起舉行「Together We're Happy」藍精靈藝術展，是那些年的香港回憶。（海港城提供）

「藍精靈，十分勁」，如果你都懂得接下去，證明《藍精靈》這套卡通也陪伴著閣下成長。想緬懷一下兒時的喜好？「海港城・美術館」由即日起舉行「Together We're Happy」藍精靈藝術展，一班可愛的藍精靈將化成不同的藝術裝置，同場更推出多款具香港特色的限量精品，肯定是粉絲務必收藏項目。

「99+1」藍精靈藝術珍藏系列

99隻藍精靈帶同他們的女神美芝，齊齊以手辦模型姿態在「海港城・美術館」出現！「Together We're Happy」藍精靈藝術展中的100隻藍精靈以100種不同的色彩，配以樂器、相機、滑板等不同的配件，組成一個藝術裝置。每隻「99+1」系列藍精靈手辦模型都是全球獨有，各自擁有自己的名字、編號和證書，由全人手上色，展現手辦模型的魅力。

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「原稿 × 香港 × 藝術」　藍精靈限量藝術印畫

《藍精靈》是比利時風靡全球超過60年的經典漫畫，是次展覽除了展出10幅原稿印畫，大會更請來藝術家合作創作10幅展覽限定全新印畫，融入香港特色、Pop Art、氰版藍曬法等藝術元素。每幅藝術印畫限量20張，附有官方證書及編號，極具收藏價值。

必搶之選　「流金歲月」藍精靈收藏手辦模型

藍精靈更會穿越時空，帶你領略香港的獨特文化，他們化身成藍精靈人力車夫，載你到茶餐廳品嘗絲襪奶茶；又變身盡顯美態的工展小姐，坐上天星小輪欣賞維港美景；還有身手敏捷的功夫小子等。這些熟悉的身影，能否喚起你的香港情懷？

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情懷傳承　藍精靈 × 香港收藏精品

同場設有一系列具有香港特色元素的手辦模型、郵票、T恤和環保袋等獨家收藏精品發售，讓你將珍貴的兒時回憶帶回家。

「Together We’re Happy 」藍精靈藝術展

地點：「海港城・美術館」（海港城海洋中心二階207號舖）

日期：即日起至2021年1月3日

查詢︰2118 8008 / art@harbourcity.com.hk 

記者︰Maria

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