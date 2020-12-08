【職場小圈子】資深空姐轉行做OL拒「埋堆」 被當下人差遣買數人午飯套餐

「唉！人老被人欺。」空姐A慨歎。

眾所周知，疫情下航空界大裁員，不少空姐和空少被迫轉行。資深空姐A找得一份文職，上班不到一個月，她已感受到辦公室的小圈子文化。這問題難不倒她，飛機上空姐眾多，是是非非如家常便飯，她早已司空見慣。

空姐A初踏進另一個工作圈子，對所有人都保持友好態度，沒隨意站隊，不過很快便有人向她招手。結黨營私的目的，當然是以利益為重，A只好小心翼翼地應付，因為她知道偶一不慎，便很容易在政治鬥爭的漩渦中犧牲。

「我知道那群是非精背後怪責我不『埋堆』，於是想出各種藉口，把我當下人差遣。他們聲稱要留在公司開會，指派我去買飯。我一個人要買數人的午飯套餐，又故意要我跑去大斜路上的餐廳買外賣。」

「你有甚麼打算？」

「我可以怎樣？現在人求事，不是事求人。我還要供書教學，丈夫又失業，只好盡量容忍和適應。」

相信類似上述的情況，將不斷在我們身邊出現。或許是我們被迫去適應一個新的工作環境，或許是適應一個新的居住環境，或是適應一段新的關係。

人愈大，愈厭倦推倒重來的過程與感覺，身心俱疲，可免便則免、可避便盡避。但面對突如其來的正面衝擊，許多時我們根本無力可抗，無處可逃。

「重新適應」不是一隻只懂噬人的洪水猛獸，但若你把新挑戰視為敵人的話，它們便會借力向你發動攻擊。

在適應的過程中，不必追求美好的感覺，不必漠視傷口的刺痛。放開自己，專心走好人生的每一步，自能看到前路。

全文刊於《經濟日報》，原題為「重新適應」