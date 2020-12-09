【飲食陷阱】洋蔥+魚蝦一起吃會生結石？台灣食藥署：2類食物同時食用可致腸絞痛

▲ 台灣食藥署指出，洋蔥和海鮮一起食用可致腸絞痛。

台灣網傳同時進食洋蔥、魚蝦會產生毒素，導致生結石。衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）在其官網指出，這兩種食物一起吃的確有影響，但並不會產生毒素，而是可能會導致腸絞痛。當局提醒，這兩類食物宜分開食用。

洋蔥+魚蝦會生毒素？

食藥署解釋，洋蔥含有草酸，魚蝦則含有豐富蛋白質；在學理上，草酸會干擾蛋白質的消化吸收，若同時食用洋蔥和魚蝦，會互相影響，造成腸胃不適，甚至會引發腸絞痛的症狀。這兩類食物一起食用的話，並不會產生毒素，不過食藥署建議民眾分開食用，以減輕腸胃負荷。

2類食用同時食用可致腸絞痛

食藥署表示，草酸普遍存在於食物中，若與富含蛋白質的食物一起食用，可能會導致腸胃不適，宜分開食用。

含有草酸的食物：洋蔥、茶、啤酒、士多啤梨、葡萄、朱克力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、甜菜、蘆筍、杏仁、腰果



含豐富蛋白質的食物：海鮮、雞蛋、乳製品、豆製品

營養師：牛奶麥皮不宜一起吃

本港註冊營養師何梓姍（Rosanna）早前接受TOPick訪問時也指出，某些營養素的確會影響其他營養素的吸收，以致營養的吸收不完整。她續指，港人常吃食物組合中，還有以下食物亦不宜同時進食，以下為部份例子：

牛奶 + 麥皮

牛奶含豐富鈣質，但燕麥含有的植酸和纖維，卻阻礙人體吸收鐵質和鈣質，以致吃牛奶麥皮時，不能完全吸收鈣質。



建議：進食牛奶麥皮後，同一天內多吃其他高鈣食物，例如：乳酪、沙甸魚。

肉類＋濃茶/紅酒

用餐時，總想配杯美酒或濃茶。但咖啡、綠茶、普洱、紅酒含有的多酚類和單寧酸，也會阻礙人體吸收鐵質及短期鈣質吸收。



建議：飲用上述飲品時，避免配搭含鐵質的食物，如：菠菜、西蘭花及菜心等綠葉菜，以及木耳、黑豆、紅豆、雞蛋及紅肉等食物。據衛生署資料，牛、豬、羊、雞、蠔和蝦等均含有鐵質。至於含有鈣質食物包括：西蘭花、白菜、芥蘭。

菠菜和豆腐

菠菜含有草酸，豆腐含有鈣質，草酸與鈣質結合後，會阻礙人體吸收鈣質。



建議：菠菜煮得愈久，流失的草酸、植酸也愈多。若要避開「草酸鈣」，菠菜可煮久一些，然後才加入豆腐。

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責任編輯：羅嘉欣