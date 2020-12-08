周梓樂死因研訊消防處需時找律師　案件押後12月14日續訊

▲ 周梓樂父親周德明今離開法院時表示希望研訊盡快完成，但亦會體諒消防處。（王仁昌攝）

科大學生周梓樂死因研訊今（8日）續訊。死因裁判官早前將消防處列為有利害關係人士，消防總區區長張傲天代表消防處應訊，指日前得知警方代表律師不能同時代表雙方，消防處需時尋找代表律師。死因裁判官質疑「揾律師好難咩？」，指法庭不能夠給予無限的時間，但考慮到過去3星期的證供不少，最終批准消防處申請，押後至研訊至下周一（14日），以待消防處尋找律師及閱讀文件。

死因裁判官早前指因有救護員證供疑與閉路電視影像時間不符，將消防處列為有利害關係人士。

消防總區區長張傲天今代表消防處應訊，惟張指日前得知警方代表律師不能同時代表雙方，消防處需時尋找代表律師。警方代表亦指昨（7日）發現同時代表雙方並不妥當。

死因裁判官指，法庭不能夠給予無限的時間，質問消防處代表「揾律師好難咩」，指消防處一直有派代表列席，這並非負責任的陳詞，又指律政司亦應該要明白死因研訊的時間迫切。

消防處代表進一步索取指示後，申請押後研訊一星期，以待尋找律師及閱讀文件。

▲ 科大學生周梓樂死因研訊今日續訊，消防未聘律師代表，研訊押後至下周一（14日）。（經濟日報資料圖片）

死因裁判官最終批准消防處申請，押後研訊至12月14日續。惟死因裁判官指已看過廣明苑外圍共31枝閉路電視鏡頭影像，及4枝尚德邨停車場A的固定鏡頭，該4枝鏡頭拍攝到停車場地下及後樓梯，片段須在庭上播放，預計研訊應該無法如期完成。

死因裁判官指，押後研訊並不理想，陪審團或會對證供有所遺忘，但考慮到過去3星期的證供不少，亦理解消防處需時尋找律師代表，但提醒消防處，如須重召證人，須在星期五前知會法庭。

另外，死者家屬代表原訂於12月18日在高等法院有另一宗審訊，惟鑑於現時司法機構考慮到疫情，有陪審團的審訊未必會如期開審，裁判官要求家屬代表在星期五前知會法庭。

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記者：王仁昌