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【意外懷孕】孤寒男友稱沒錢拒付$1300產檢費　準媽媽嬲爆欲分手：我自己養

親子 12:16 2020/12/08

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男友拒付產檢費，令準媽媽非常生氣欲分手。

未婚懷孕卻遇上不負責任的男友，有台灣女網民近日在社交平台發文，控訴男友平日拍拖很吝嗇，甚至在她懷孕後，口說願意負責，卻拒絕她做需要自費5000台幣（約1300港元）的產檢，稱自己沒錢，令女網民非常心寒，希望與他劃清界線，但男友卻不願分手，更拿孩子的扶養權威脅女方，令她感到很茫然。

有女網民在facebook專頁「靠北男友2.0」投稿，她表示，男友離過婚，需要撫養一名與前妻的孩子，但每月收入只有6萬台幣（約1.6萬港元），因此平日都沒有多餘錢帶她出去玩。

她表示，自己的收入是2.5萬台幣（約6800港元），但從沒要求男友為她出任何錢，放假也跟男友待在家中。交往時雖沒有到AA制，但男友規定她只能點低於100台幣（約27港元）的餐點，否則就要自己補差額。

意外懷孕男友稱願負責

直至早前她意外懷孕，男友最初表示希望女網民墮胎，因他養不起。女網民卻不想墮胎，於是提出分手，希望自己生下來養。男友卻挽留她，並稱願意負責，

他說可以兼職，願意負責我的產檢、月子中心、未來托嬰中心的所有費用，畢竟他是孩子的爸爸。

拒付自費產檢

不料，到第一次產檢時，因有一項自費的檢查需要5000元（約1300港元），男友就稱，自己有保險要繳，沒錢付這筆費用，著她不要做這項檢查。女網民坦言，聽過後感到很心寒，

真的很想跟他完全劃清界限，但他又拿之後會跟我爭小孩扶養權這件事威脅我！

網民：不要生了才後悔

女網民表示，自己很茫然，也不明白當初為何會愛上這種渣男。帖文引起大批網民熱論，有人指出，由於兩人沒結婚，男方爭到撫養權的機會甚低，「只要小孩去報戶口，父親欄位是空白的，那麼他在法律上任何權利都沒有，也就不用擔心他會跟妳搶小孩子的撫養權了」。

不過，建議她生小孩一定要想清楚，「你有沒有後盾？畢竟你薪水才25k，小孩開銷真的很大」、「不要生了才後悔，也不要苦了孩子！」有網民亦勸女網民與男友分手，「吃個飯都要計較的人，還敢懷孕，妳也是很勇敢」、「分手吧！不用指望他了，多愛自己一點，以後找男人眼睛睜大點」。

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責任編輯：王明芳

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