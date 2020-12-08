【無品鄰居】樓上住客全家跑跳製造噪音　將軍澳街坊被滋擾數年網上求助

鄰里糾紛不時發生，一名將軍澳網民日前在facebook群組發帖求助，稱樓上住戶搬來數年，幾乎日日在家跳到半夜，甚是滋擾，據樓上住客在家跑步做運動，其兩名13歲小朋友日日跳不停，期望有解決辦法。大批網民紛紛獻計。

該名網民在facebook群組發帖稱，

我樓上搬咗黎幾年，日日係度跳跳到我心煩，8點開始跳跳到半夜，大家有咩建議？

帖文一出引起大批網民熱議，有網民稱找管理處，樓主留言稱已找過管理處數次，惟每次管理處向對方反映，兩分鐘后又故態復萌，並稱樓上住客的家傭透露，家中兩名13歲小朋友日日跳不停，僱主都在家跑步做運動。樓主還稱，「小朋友在房間日日dump地，敲野。」有網民質疑兩名小朋友患過度活躍症，樓主認為，如屬實，父母更加要理會。

【以牙還牙】不滿樓上住客製造噪音 男子自製「震樓神器」報復被捕

有網民身同感受，稱樓上住客不管大人還是小朋友一齊嘈，「嘈到連我樓下都聽到，然後我樓下以為係我地嘈，半夜上來鬧我地，好冤枉！」該名網民更稱，很久沒有自然睡着，日日都靠耳塞、開大收音機蓋住樓上的噪音，還要服用安眠藥入睡。

另一名網民亦分享自身經歷，稱遇到的遭遇和樓主一樣，樓上住客今年搬來，有個小朋友全日跑跳，跌玩具落地，講了多次都沒用，除了自己搬，想不到還可以怎樣做。

另多名網民齊獻計，稱可網上購買震樓神器，「淘寶買震樓神器，以牙還牙」；有網民稱可用刷掃天花；亦有網民建議搬屋。

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責任編輯：羅嘉欣