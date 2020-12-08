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【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂

親子 12:35 2020/12/08

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內地一名鄭姓男子有感兒子似爺爺，憂慮兒子非親生，進行DNA檢測才知自己是多疑。

近年內地出現「親子鑑定師」行業，專門鑑定親子DNA，有不少父母從而確定了孩子是否親生、或找回失散的子女。有名鄭姓男子有感兒子長大跟自己不像，反而跟爺爺愈來愈相似，心存疑慮憂妻子亂倫，做了多次DNA鑑定，報告引證兒子是鄭男親生，但最終妻子提出離婚，釀成家庭破裂。

兒子愈大愈似爺爺

綜合中國媒體報道，內地一名鄭姓男子透過友人介紹認識一名女生，雙方拍拖後很快結婚，婚後6個月妻子懷孕。鄭男因工作關係，經常出差，和妻子聚少離多，在兒子出生時，他特地從外省乘搭最早航班回家陪伴產後太太。

夫妻很享受成為新手爸媽，可是隨著孩子長大，鄭男有感兒子一點都不像自己，反而愈來愈似爺爺。他想到自己經常外出公幹，胡思亂想孩子的親生爸爸可能不是他，更聯想到妻子跟老爺亂倫，於是瞞著妻子做親子鑑定。

３次親子鑑定

鄭爸爸很心急，由於不同醫療機搆出的鑑定報告時間不同，他一共找了3間醫院做了親子鑑定，希望盡快知道結果，而3次親子鑑定報告出來後，結果都是一樣，指兒子是鄭男親生的，令他放下心頭大石。

可是，妻子發現丈夫起疑做了親子鑑定，有感不被信任，受到侮辱，憤而提出離婚，令家庭破碎了。

隔代遺傳孫仔似爺爺

據悉，兒子像爺爺的原因是隔代遺傳，由於有性生殖過程中產生的基因重組現象，導致生物體親代的某一性狀沒有表現在子代身上，然而此性狀卻在相隔數個世代後的子代身上，又重新表現出來的一種遺傳方式。

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責任編輯︰王明芳

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