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【新冠疫苗】輝瑞疫苗須利用大型冷藏庫儲存　政府專家顧問指本港缺乏設備不建議採購

社會 12:19 2020/12/08

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許樹昌不建議香港採購輝瑞生產的疫苗。

新冠肺炎疫情持續，英國今日起正式為國民接種由美國輝瑞藥廠和德國夥伴公司BioNTech合作研發的新冠病毒疫苗，輝瑞疫苗研發團隊之一復星醫藥早前指表示，正積極與本港衞生署商討及準備註冊所需文件，將盡快提交文件審批。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌不建議香港採購輝瑞生產的疫苗。

許樹昌今早（8日）在一個電台節目解釋，香港沒有足夠的大型冷藏倉庫，以符合輝瑞疫苗的運送和儲存要求，又說輝瑞的疫苗要經過繁複的稀釋程序才能接種，如果儲存不當，可能令疫苗失效。他認為市場有51款已進入臨床研究，其中13款已到第三期研究，相信有其他的疫苗可供選擇。

被問及澳門接種疫苗的時間較香港早，許樹昌相信，澳門可能在很早時候已購訂疫苗，但香港採購程序較為繁複。他表示，香港除經世衞的系統訂購3成半人口疫苗外，食衞局亦有自行採購，但因當局已簽署保密協議，未知道細節。問到疫苗的功效率各有不同，許樹昌指，根據世衞標準疫苗有效率達5成已屬有效，故部分疫苗僅有7成效率，仍然算不錯。

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記者：陳子謙

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