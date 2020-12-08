【奇招踩線】元朗八鄉驚見針孔攝錄機偽裝成石頭　放屋苑圍牆偷拍住戶擔心被爆竊

▲ 有元朗居民發現，有人將偽裝成石頭的針孔攝錄機放入屋苑內。

今年香港各個屋苑都傳出「踩線」行動，市民出入要多加小心！近日元朗八鄉有住戶翻查閉路電視時，發現有可疑女子在屋苑內徘徊，並放置偽裝成石頭的針孔攝錄機，偷拍目的不明。有村民擔心年近歲晚，會有陌生人入村踩線以進行爆竊。

針孔攝錄機偽裝石頭偷拍

有網民在Facebook群組「土生土長錦田人」發文，表示在6日（日）下午，有2名身份不明的女子在八鄉下輋村四處張望，找位置安裝針孔攝錄機。涉事的針孔攝錄機偽裝成石頭，剪開裡面有發射信號天線、針孔鏡頭及電池。

▲ 針孔攝錄機外表與石頭幾可亂真。（土生土長錦田人Facebook）

針孔鏡頭亦附有一張寫有「7」字的標籤，網民相信「7」字代表第7個針孔攝錄機，提醒住戶在屋苑範圍內細心檢查，以免不法份子有機可乘。由照片及影片可見，針孔攝錄機外表幾可亂真，但用剪刀能夠輕易剪開，通常會與真的石頭放在一起，以混淆視聽。

▲ 「石頭」裡面有發射信號天線、針孔鏡頭及電池。（土生土長錦田人Facebook）

網民：真係勁似石頭

帖文引起網民討論，有網民直言「好得人驚」，擔心臨近聖誕及新年，有不法份子打算踩線爆竊，以針孔攝錄機掌握住戶出入時間，亦有人笑言是有村民請私家偵探幫手捉姦。

有人認為這部針孔攝錄機外表非常似石頭，不留心看未必能夠發現。亦有網民表示「石頭針孔攝錄機」在鴨寮街只售$450，不用連接wifi，500米內可以收到，懷疑是村民所為。

警方日前接到一名50歲陳姓男戶主報案，稱見到有可疑女子放下針孔攝錄機，但目的不明。住戶報稱沒有任何財物損失，警員到場取走相關證物，交由八鄉分區巡邏小隊跟進。TOPick致電元朗八鄉北區議員鄧鎔耀辦事處，職員表示現階段暫無回應，仍需要交由警方調查，並在Facebook提醒居民：

年近歲晚，小心防盜。賊都會與時俱進，各位八鄉北居民一定要時時警惕。

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責任編輯：徐穎彤