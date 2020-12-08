【2020聖誕節】營火食品拓新食材品牌DSPARK　節日限定禮盒228元起皇牌精肉任搭配

▲ 節日限定禮盒$228起，任配搭各式豬、牛肉。(品牌提供)

專營各類新鮮及冰鮮豬肉、家禽、凍肉、糧油雜貨等食材的營火食品 Sparkler Food專門店，今年開拓全新品牌DSPARK，臨近聖誕，更推出節日限定自由組合禮盒，囊括多款自家品牌人氣肉品，例如「惠里豚 Oink!」系列和純人手挑肉而成的限量極上神秘牛肉金三角。

▲ 「極上神秘金三角」，選用美國CAB黑安格斯牛仔骨，藏在骨與骨之間的最鮮嫩部份，必須以人手挑選出來。(品牌提供)

DSPARK新品牌首推兩款節日限定禮盒，分別是聖誕皇牌牛肉五重奏($288)和聖誕萬肉歡騰禮盒($228)。無論客人喜歡的是牛、豬的不同部位，如純黑安格斯牛小排肥牛、美國頂級PRIME安格斯肥牛、豬腩片、梅肉片等，禮盒都可以讓客人自行選配，每個禮盒約重500克，足夠4人享用，不論BBQ抑或打邊爐同樣適合。

當中不可不提一款坊間少見的神秘肉品「極上神秘金三角」，選用美國CAB黑安格斯牛仔骨，藏在骨與骨之間的最鮮嫩部份，必須以人手挑選出來，工序繁多。部位既有筋，又有油花，口感略有嚼勁，肉味濃郁，適合鐵板、火鍋或快炒。

節日限定禮盒只於營火食品網店及 DSPARK 門市作預訂發售。

▲ 客人親臨DSPARK購物滿$500，即可免費獲贈紀念品乙份。(品牌提供)

DSPARK 門市

地址：沙田石門安麗街18號達利廣場地下2B&2D號舖

營業時間：周一至日 8am-8pm

備註：客人親臨DSPARK購物滿$500，即可免費獲贈紀念品乙份。

記者：郭秀芳