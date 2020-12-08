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【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做

育兒經 13:46 2020/12/08

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陳凱琳媽媽陳劉惠嫺分享湊孫樂，大讚1歲半的孫仔好甜。

29歲港姐冠軍陳凱琳（Grace）與51歲鄭嘉穎兩年抱兩，成為新手媽媽，Grace的媽媽陳劉惠嫺（Connie媽）也榮升「P牌婆婆」，近日Connie媽接受訪問大談湊孫樂事，大讚1歲半的孫仔鄭承悅（Rafael）甜到似蜜糖，說話似唱歌，令她無時無刻都想搵藉口去見乖孫。

陳劉惠嫺接受《影音使團創世電視》訪問，自稱是一位「P牌婆婆」，雖然湊孫快將2年，但自己最多只是「中級P牌」，仍有很多事情不懂。

陳凱琳曾讚媽媽是世上最好的媽媽。（IG圖片）

湊孫要比湊子女謹慎

本身育有3子女的Connie媽，湊小孩的經驗豐富，但她認為做媽媽和做婆婆有好大分別，因做媽媽可以較任意妄為，發生甚麼事情都擔當得起，而且子女日日見，有時都會湊得隨意一點，但做婆婆卻要謹慎得多，因為要向Grace和嘉穎交代。

甩條頭髮都要小心啲，關唔關我事先？（以前）試過撼親阿仔個頭，都係用口水搓兩搓就算數，但有時抱住孫仔，跣一跣手，我就好緊張，點搞呢？因為要交代嘛！

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常找藉口買東西上門見孫仔

Connie媽自榮升婆婆後好開心，覺得兩個孫仔都好得意，「又唔係未做過阿媽，但心情興奮過做阿媽！」她表示每天向鏡子說3次，強調「他是我的孫兒不是兒子……」提醒自己別太神經質。

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Connie媽與Grace不同住，不能每天見孫仔，令她心掛掛，經常想找藉口上門探望，例如又話孫仔不夠秋天衫，即使Grace說有，她也夾硬指那些是厚衣，要買兩件薄長袖上去；連牙刷都要買多一隻色上去。

她知道孫仔鍾意巴士，但又怕車仔易弄傷僅4個月大的弟弟，故她買一些巴士卡紙讓孫仔玩耍，非常貼心。

陳凱琳生咗兩個都好fit。（IG圖片）

孫仔說話似唱歌好甜

婆婆錫孫當然有原因，Connie媽笑稱對孫仔的形容詞特別多，她形容孫仔好似蜜糖，因為說話太甜，冧到她無時無刻都想見面。

好像食完甜嘢隔一陣又想再食，有呢種感覺！我個孫講嘢好似唱歌咁，更加攞命！嗌婆婆同講拜拜都拉長尾音，所以好恨見佢，因為好甜。

她笑言「P牌公公」也一樣，一知道要幫忙看守或接送孫仔，就會馬上放低手頭上的事情去看孫仔，孫兒在他心目中的地位，比任何事情都重要。

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放下舊觀念與新一代合作

兩代人對育兒的觀念總有不同，難免有磨擦，這位「P牌婆婆」非常開通，願意放下以前的一套，去配合Grace和嘉穎教仔，例如Grace不想讓兒子進食甜和鹹的食物，Connie媽就配合她，不會私自餵這物食物給孫仔。

我不會做一些令他們擔心的事，令他們難做，又難開口。雖然以前我們甚麼東西都吃，但我放下了這些概念，要放手，與他們合作，不然孩子從小有兩種觀念和標準，不要令兩個年輕人將來不知道怎樣負責任。

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責任編輯︰林綺玲

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