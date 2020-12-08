【人力調查】僱主明年首季擬減人手　招聘意欲審慎與今季相若

▲ 一項人力調查指，僱主明年首季擬減人手。（程志遠攝）

跨國人力資源公司萬寶盛華大中華（ManpowerGroup）今日（8日）公布明年第一季就業展望調查報告，淨就業展望指數錄得負2%，有意增聘人手及縮減人手的僱主分別有28%及30%，形容他們持審慎觀望態度。

報告在11月中訪問193名本港僱主，有28%僱主表示下季有意增聘人手，30%則表示會縮減人手，兩者相減得出的淨就業展望指數為負2%，與上季相若，按年跌13個百分點；而表示人手不變的僱主有42%。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，疫情反覆下，僱主對於短期前景不樂觀，亦充滿不確定性，故影響人手安排，形容他們抱審慎觀望態度，招聘意欲疲弱。

▲ 萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊。（程志遠攝）

港府今早宣布收緊防疫措施，徐玉珊料短期內會造成壓力，拖長就業市場復甦期，但亦期望措施能有效壓下疫情，讓市民有機會在節日消費。

今次調查包括3個行業，當中「金融、保險及房地產」和「批發及零售」業均錄得負3%淨就業展望指數，情況與上季相若。不過，服務業錄得3%淨就業展望指數，較上季增4個百分點。徐玉珊指，疫情加速了企業數碼轉型，當中人工智能、物聯網、網絡安全、電子商務人才需求都有所增加。

政府下周四（17日）公布最新失業率，徐玉珊認為，年底和年初一向為招聘淡季，而上次失業率6.4%已是高位，預測最新失業率會相若，或有輕微調整。

而展望2021年，她指現時有逾60%企業表明會凍薪，少數企業會按營運狀況加薪；至於會否有減薪、裁員潮，則視乎疫情走勢而定。

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記者：徐紹軒