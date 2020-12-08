【明星理財】疫情下陳慧琳減尖沙咀地舖近一成租　隱形舖后帳面損失約80萬元

▲ 陳慧琳持有的物業交吉近一年，損失80萬。

受新冠肺炎的打擊，本地零售業及飲食業生意額大跌，令不少名人擁有的舖位也要「劈租」。天后陳慧琳一向吸金力強，她更被封為娛圈「隱形舖后」。

這位小富婆入行以來投資不少租舖及商廈單位，於中環、尖沙咀及觀塘等地持有多個舖位，故她被封為「隱形舖后」，而她更持有價值近3億的舖位。

可是有報道指，在疫情下，陳慧琳持有的尖沙咀某舖位最近減租至7.5萬元仍乏人問津，估計賬面損失近80多萬元。

【天王物業】劉德華父親首置購加多利山豪宅 華仔鍾情何文田為妻女建安樂窩

▲ 陳慧琳持有的尖沙咀地鋪交吉近一年。（經濟日報圖;片）

疫情影響舖位乏人問津

據知Kelly以近6,800萬元買入加連威老道的A及B地舖，面積為1,400平方呎。原先B鋪由一間台式飲品店以7.5萬元租用，不過今年1月開始已不再承租，故估計賬面已損失80多萬元。

其實2年前B舖的租金為8.5萬元，現在減了近一成租金，依然乏人問津。而至於A舖就依然由服裝店租用。

此外，Kelly於2011年，以4,900萬元買入荃灣眾安街一個面積約1,200平方呎的地舖，於2013年起由1間港式茶餐廳租用，租金12.5萬元。

▲ 天后陳慧琳多年來愛投資物業。

陳慧琳默默行善捐建逾50間學校 「女版古天樂」Kelly： 社會進步必須從教育著手

而Kelly的經理人鍾珍原來也愛投資地鋪，她與友人於2003年以3,180萬元購入加連威老道雙號舖位，面積為2,000平方呎。

據知，受疫情影響，租金由26萬元下調至18萬，由外國連鎖女裝店承租。

▲ 陳慧琳跟經理鍾珍同樣愛投資物業。 (東星圖片)

入行近26年的陳慧琳可說吸金力強，她在富爸爸的教路之下，投資物業、基金及股票。

至於Kelly的富貴丈夫劉建浩，持有近15個商廈寫字樓單位，夫婦們共擁有逾20個物業。Kelly曾表示，將來物業會留給兩名兒子，絕不會偏心。