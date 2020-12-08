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涉藏鐳射筆1年後被控提堂　方仲賢准保釋轉介區院處理

社會 12:49 2020/12/08

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方仲賢被控妨礙司法公正等共3罪，案件今於西九龍裁判法院提堂。（梁偉榮攝）

浸會大學學生會署理會長方仲賢涉去年在深水埗購買鐳射筆時，遭警員拘捕後獲釋，事隔1年後，方被警方上門拘捕，正式落案起訴，方被控在公眾地方管有攻擊性武器、抗拒在正當執行職務的警務人員，及妨礙司法公正罪，今（8日）於西九龍裁判法院提堂，方暫毋須答辯。控方申請轉介區域法院審訊，案件押後至12月29日再訊，以待轉介文件。被告獲准以現金1萬元保釋，期間須守宵禁令及不得騷擾證人。

被告方仲賢（22歲），被控1項在公眾地方管有攻擊性武器、1項抗拒在正當執行職務的警務人員，及1項妨礙司法公正罪。

控罪指，被告於2019年8月6號在深水埗鴨寮街及桂林街一帶管有攻擊性武器，即10個能發射雷射光束的裝置；及抗拒警長52338；以及在偵緝警員8702檢取被告手提電話前，被告重設手提電話。

案件今提堂，被告暫毋須答辯，控方申請案件轉介區域法院審訊。

裁判官將案件押後至12月29日再訊，以待轉介文件，准被告以1萬元保釋，期間不得離港及須每星期到警署報到1次，並須遵守宵禁令及不准騷擾控方證人。

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記者：王仁昌

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