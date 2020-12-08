【錐心之痛】新手媽打流感針亡遺3月大女兒　深情夫憶9年情悲悼愛妻︰真的失去你

▲ 台灣一名28歲的新手媽打流感針後不適亡，她的丈夫發長文悼念亡妻。

失去摯愛的傷痛不足為外人道，台灣一名28歲的新手媽打流感針後不適，最終因急性心肌炎於上周四（3日）病逝，遺下出生僅3個月的女兒。她的丈夫在社交平台發表長文，淚憶與亡妻的9年情，不捨從此真的失去她。

綜合台灣傳媒報道，該名28歲女子於9月6日誕下女兒，經醫生評估後，她在10月5日接種賽諾菲流感疫苗，可是隔日發燒至38.5度，並一度倒地休克；10月9日送到當地醫院急症室，裝上人工心肺及洗腎，院方一度發出病危通知；10月12日轉院治療，診斷為急性心肌炎，並需等候換心手術續命；12月3日不幸離世。

記9年愛情故事 不捨天人永隔

死者丈夫於上周五（4日）即妻子離世翌日，在facebook發文悲悼亡妻，回憶與她一同經歷的9年情，坦言「2020年是我最開心的一年，也是我最痛心的一年」。兩人從2011年10月10日拍拖，丈夫寫道︰

我的人生因有妳的出現，我的人生多了一個我可以愛的人，也帶給我很多第一次不一樣的感受。

▲ 死者丈夫上載與妻子在一起的第一張照片，以及最後牽手道別照。（facebook圖片）

他們一起慶祝彼此的生日、去旅行、參加跨年活動、放天燈等，2017年9月他們一起規劃、裝潢夢想中的新居，在2018年9月開始同居生活，並在2018年登記結婚，2019年12月7日舉行婚禮。沒想到一年後未能慶祝結婚一周年，夫妻就天人永隔。

9月3日，小倆口迎來了女兒，一個月後就發生妻子因注射流感疫苗不適，丈夫寫下妻子在10月9日說的最後一句話︰

妹妹（女兒）有在哭嗎？妹妹（女兒）誰在顧？

即使媽媽身在病榻上，她最放心不下的還是初生女兒，就在當天丈夫接到妻子的病危通知，不禁崩潰大哭，同時自責「是我的錯我沒有把你照顧好」。

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首張合照與最後牽手照道別

10月10日二人一起9周年的那天，丈夫在醫院陪著妻子，當時他再也沒辦法跟妻子說話，只有不斷地安慰她，精神上支持她。直至12月3日妻子抗病56天後不治，他痛心記下過程︰

牽著她的手，在她耳邊輕聲跟她說：老婆，辛苦了，如果妳累了，妳也努力過，那就好好的休息，不要擔心我跟女兒，我會好好照顧自己也會照顧我們的女兒……

05:09我在這一刻才體會到，我是真的完全失去妳了，再幫妳抹去最後一滴眼淚，沒有病痛的離開再叫妳一聲：老婆，不會痛了……

他請妻子放心去天堂當個快樂小天使，守護著他們，並謝謝妻子這9年帶給他很美好的回憶。他上載與妻子在一起的第一張照片及最後牽手道別照，紀念他最深愛的妻子。

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責任編輯︰王明芳